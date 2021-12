Cómo elegir los muebles perfectos

¿Tienes que renovar el mobiliario de tu casa y no sabes bien por dónde empezar? Acertar en la elección de tus muebles es importante y para conseguirlo es aconsejable que sigas una serie de recomendaciones como las que, a continuación, te detallamos.

Hazte un presupuesto

El primer paso importante antes de lanzarte a comprar tus muebles es hacerte un presupuesto. Con una referencia de estas características te resultará mucho más fácil iniciar tu búsqueda. Además, te resultará de gran ayuda para lograr descartar ciertas piezas que puedan exceder en importe de venta a lo que tú tienes previsto gastar y que te puedes permitir.

Haz un listado con lo que necesitas

Es importante que tengas claras cuáles son las piezas que necesitas adquirir. Para ello nada como hacer un listado en el que enumeres las mismas. Otra opción es poner cuáles son las opciones que necesitas y que, por tanto, tendrán prioridad y cuáles son las opciones que quieres. A partir de ahí y con el presupuesto claro podrás comenzar a buscar de un modo más atinado.

Mide las distancias

No obstante, de nada sirve tener claro cuánto puedes gastar y qué es lo que necesitas si no mides bien el espacio que tienes para cada mueble. Así evitarás comprar piezas que te dejen sin espacio libre o que queden demasiado pequeñas y den la sensación de que la zona esta vacía. Este punto es crucial y no puedes obviarlo si buscas comprar cualquier tipo de mueble, ya sean sofás, mesas de centro, camas, etc, de un modo adecuado.

Busca y compara

En la actualidad tienes un sinfín de marcas de primera y portales de referencia en los que puedes adquirir tus muebles de calidad al mejor precio. Por ello es importante que compares diferentes productos, marcas, prestaciones, acabados y precios. Sólo si echas un vistazo con algo de detenimiento te resultará más fácil acertar. Además, cuentas con la ventaja de que puedes hacer todo este procedimiento en poco tiempo y sin salir de casa, sólo necesitando una conexión a internet, por lo que buscar y comparar nunca ha sido tan fácil.

Fíjate bien en las fichas técnicas del producto

Toda la información que realmente necesitas para tomar una decisión de compra está en la ficha técnica de los productos. Por ello es importante que si una pieza te gusta prestes atención a este apartado. Mira bien las medidas, los materiales en los que la pieza de mobiliario está hecha, las prestaciones que pueda ofrecer, etc. Escoge finalmente las opciones que se ajusten a tus necesidades. Por ejemplo, si tienes niños pequeños y buscas un sofá lo mejor será optar por modelos con fundas lavables, tejidos agradecidos, etc.

Piensa en cómo tienes decorada tu casa

Para acertar, a nivel estético, al comprar una pieza de mobiliario es importante reparar en cuál es el estilo decorativo en el que se enmarca la vivienda. Si tienes una casa de aire minimalista no encaja que coloques algo de diseño recargado. Del mismo modo, si buscas decoración para una casa rústica no es aconsejable optar por piezas de tipo romántico. En definitiva, busca que el mobiliario encaje con las características de la casa y la ambientación que pueda tener ya.

Infórmate sobre la garantía

Por lo general, todas las piezas llevan asociadas una garantía. Es importante que te informes de la misma para tener en cuenta esto por si ocurre algo con algún producto. Te dará tranquilidad saber que tu sofá, sillas, etc, puede tener un periodo de garantía de un año, de dos, etc. Así sabrás que si pasa cualquier cosa puedes recurrir a hacer uso de la misma.

Servicio postventa

En la misma línea de la recomendación anterior se puede enmarcar el servicio postventa que te dan. Aquí entran aspectos como la garantía arriba citada pero también si hay un teléfono de atención al cliente por si surge algún problema, saber cuáles son las políticas de devoluciones, de cambios, etc. Este punto es especialmente relevante cuando se realizan compras online en las que no se ha visto la pieza adquirida previamente.

Sin lugar a dudas, si sigues estos tips lograrás hacerte con los mejores muebles para tu casa en poco tiempo y ajustándote en todo momento a tus necesidades y al presupuesto que tienes disponible para tu decoración.