Economía y limpieza centran el Pleno de septiembre en Algeciras

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Algeciras celebrado este viernes ha girado en torno a dos ejes principales: la situación económica municipal y la gestión de la limpieza y los servicios urbanos. En el ámbito administrativo, el pleno aprobó los expedientes de seguimiento de los planes de ajuste del primer y segundo trimestre de 2025, además de dar cuenta de diversos decretos de Alcaldía. También se abordaron cuestiones urbanísticas, como la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para destinar la parcela de los antiguos cines Magallanes a usos deportivos, de ocio y culturales. Asimismo, se dio luz verde a un convenio con la Intercomunidad de Propietarios Mare Nostrum para el cerramiento de accesos a un espacio municipal y se aprobaron expedientes vinculados a expropiaciones necesarias para la obtención de suelo destinado a viario público.

En materia de gestión urbana, el pleno aprobó el expediente relativo al mantenimiento, limpieza y conservación de parques, jardines y zonas verdes, así como de las áreas de juegos infantiles, parques caninos y espacios biosaludables. Se incluyó además la liquidación de la inversión de la obra amortizable del contrato de parques y jardines vigente entre 2004 y 2024.

En el apartado de asuntos por razones de urgencias, el Ayuntamiento aprobó la adhesión a la Red Europea de Ciudades para la Salud Mental, reforzando el compromiso municipal con el Pacto por la Salud Mental y la colaboración con Afemen en materia de atención y apoyo.

Duro cruce en el debate económico

La sesión no estuvo exenta de tensión. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rocío Arrabal, acusó al alcalde y a su equipo de “presumir de la mala situación económica del Ayuntamiento mientras se niegan a invertir más en limpieza”. Arrabal denunció una deuda acumulada de 300 millones de euros y criticó lo que calificó de “incapacidad de gestión y falta de transparencia” del PP.

“Son incapaces de reconocer que no saben gestionar el dinero público, y por eso tienen la ciudad como la tienen: sucia, sin servicios en condiciones, con contenedores rotos y parques que parecen selvas amazónicas”, aseguró. La edil socialista también reprochó que el equipo de gobierno justifique sus incumplimientos con la “herencia recibida” y cuestionó la legalidad de modificar contratos ya caducados, como el de parques y jardines.

Mociones rechazadas

El PSOE defendió dos mociones, finalmente rechazadas por la mayoría del PP. La primera reclamaba un Plan de Choque de Limpieza urgente que llegue a todas las barriadas, con más inversión en maquinaria, contenedores y una bolsa de empleo en Algesa. La segunda instaba a destinar más recursos a los mayores, tanto desde el Ayuntamiento como desde la Junta de Andalucía, reclamando, entre otras medidas, la creación de una unidad de Geriatría en el Hospital Punta Europa y la rehabilitación integral de la Residencia de Mayores de San José Artesano.

“El sistema está colapsado y las familias también lo están”, lamentó la concejala socialista Eva Corbacho tras el rechazo a la moción.