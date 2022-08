El Ayuntamiento de Algeciras niega haber devuelto dinero del plan de empleo juvenil

El Ayuntamiento de Algeciras ha salido al paso de las criticas del PSOE sobre el bajo número de personas contratadas con el Plan de Empleo Juvenil alegando que las pautas impuestas por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil obligan a asumir al consistorio en torno al 60% del coste de las contrataciones que se lleven a cabo dentro de esta iniciativa. A su vez, la entidad local ha negado que se haya devuelto dinero de fondos comunitarios no utilizados.

La delegada de Fomento y Empleo, Montse Barroso, ha acusado al PSOE de tergiversar los datos en torno a la Iniciativa Joven Ahora puesta en marcha por el Ayuntamiento. Barroso argumenta "desmentir que se haya devuelto ni un solo euro, puesto que lo que ha hecho la Delegación de Fomento ha sido ajustar los recursos de los que puede disponer el Ayuntamiento, tanto a nivel económico como en lo que a posibles puestos de trabajo se refiere, y, en base a esos cálculos ha hecho la solicitud de subvención".

"Estamos hablando de una iniciativa que viene marcada por las pautas impuestas por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil, unas pautas que obligan al Ayuntamiento a asumir en torno al 60% del coste de las contrataciones que se lleven a cabo dentro de esta iniciativa. Las declaraciones del PSOE dan a entender que este plan no iba a significar coste alguno para las arcas municipales y, por tanto, para los algecireños, y eso no es así. De hecho, los algecireños pueden estar seguros de los esfuerzos que realiza el Ayuntamiento para gestionar sus recursos, algo que, en lugar de criticar, deberían agradecer los dirigentes sociales, y no por esta delegada, sino por el trabajo diario y los quebraderos de cabeza que conllevan para el equipo de funcionarios de la Delegación, a los que aprovecho para felicitar por la labor que llevan a cabo", indica la edil.

Añade Barroso que "por otra parte, el PSOE recurre a verdades a medias para justificarse y pretende hacer valer el agravio comparativo con otros municipios, pero obviando a todos aquellos gobernados por el Partido Socialista que ni tan siquiera se han preocupado por acogerse a esta iniciativa".

En lo que se refiere a las declaraciones sobre una supuesta falta de publicidad, aclara que "todos los programas y proyectos puestos en marcha por la Delegación de Fomento y Empleo están anunciados en la página web municipal con todos los datos y requisitos, además de los enlaces correspondientes de cada programa".

"Seguimos trabajando en solicitar planes de este tipo, aunque bien es cierto que estamos haciendo hincapié en aquellas medidas que lleven aparejadas formación y empleo, porque creemos que la formación es la mejor herramienta para abrir las puertas de los desempleados al mercado laboral. Desde aquí le pido al Partido Socialista que abandone su lucha por denostar la labor de este equipo Gobierno y ponga de su parte para solicitar al Gobierno que ponga en marcha medidas en la línea antes mencionada", ha concluido la delegada municipal.