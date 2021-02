El Ayuntamiento de Algeciras ha editado un vídeo conmemorativo para celebrar Día de Andalucía, con el título Paco y Andalucía: un aniversario especial. En el vídeo se homenajea a Paco de Lucía, de cuyo fallecimiento se han cumplido recientemente siete años, y a los alumnos de baile y guitarra flamenca de la escuela municipal de música, danza y teatro José María Sánchez-Verdú. La obra ya puede verse en los canales de la página web de la Delegación Municipal de Cultura y en todas las redes sociales del Ayuntamiento de Algeciras.

“Por razones obvias, derivadas de la situación sanitaria originada por la pandemia de la Covid-19, no podemos celebrar estos hitos de forma pública y presencial como años anteriores, pero no podemos dejar de rememorarlos a través de este vídeo conmemorativo, que con el título de Paco y Andalucía: un aniversario especial, pretendemos poner en valor no solo a nuestra amada Andalucía, sino también la inmortal herencia artística y humana de unos de los hijos más ilustres y universales de esta tierra, Paco de Lucía” ha explicado el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce.

Por su parte, la teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor ha explicado que en el vídeo participa el alumnado de las aulas de flamenco y guitarra de la escuela municipal de música, danza y teatro José María Sánchez-Verdú, dirigidas por Mercedes Alcalá y José Manuel León, respectivamente, que también intervienen en dicho vídeo, junto a la colaboración especial de la cantaora Alicia Carrasco.

Discurso del alcalde

José Ignacio Landaluce ha dejado un mensaje a sus ciudadanos en la celebración del Día de Andalucía, animando a "reconocer nuestra tierra y nuestro Estatuto, aspirar a mejorar" y salir de la situación tan dura que se vive en la lucha contra la pandemia. "Tenemos que estar todos juntos para salir de esta crisis social, económica y sanitaria", ha añadido el alcalde.