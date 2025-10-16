Detienen en el Puerto de Algeciras a un hombre buscado por terrorismo durante la Operación Neptuno VII de la Interpol

Interpol informa de una operación en el Mediterráneo y Oriente Medio con 153 personas detenidas.

El Puerto de Algeciras ha sido escenario de dos detenciones en el marco de la Operación Neptuno VII, la mayor operación coordinada de Interpol en los últimos tiempos. Entre los detenidos en el enclave gaditano figuraba una persona buscada por terrorismo.

La segunda persona capturada en Algeciras estaba siendo investigada por delitos relacionados con el tráfico de drogas, consolidando la posición del puerto como epicentro de vigilancia policial internacional en el Mediterráneo.

La Operación Neptuno VII, cuyos resultados han sido hechos públicos este jueves, ha resultado en la captura de 153 personas buscadas por graves delitos entre julio y septiembre en 20 países del Mediterráneo y Oriente Medio. Se trata de una cifra que triplica con creces los 66 arrestos de la edición anterior de esta operación.

Un capturado de alcance mundial

Entre los detenidos destaca Igor Greschushkin, propietario del carguero que transportó el nitrato de amoniaco cuya explosión devastó el puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020. Greschushkin fue capturado en el aeropuerto de Sofía, la capital de Bulgaria, hace dos semanas, según confirmaron ayer fuentes del Ministerio del Interior búlgaro.

Su arresto se produjo en virtud de una alerta roja lanzada por Líbano a través de la red de Interpol, donde está imputado por múltiples delitos, incluidos actos de terrorismo. El oligarca se encuentra actualmente en proceso de extradición.

La explosión en Beirut causó la muerte de al menos 218 personas y dejó más de 6.000 heridos, siendo una de las catástrofes más mortíferas de la historia reciente del Líbano.

Un operativo sin precedentes en el Mediterráneo

Durante el desarrollo de Neptuno VII, las autoridades identificaron a 328 personas objeto de notificaciones y alertas de Interpol en controles fronterizos desplegados en Albania, Argelia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Irak, Italia, Jordania, Líbano, Libia, Malta, Marruecos, Montenegro, Portugal, Eslovenia, España y Túnez.

Entre los detenidos, 57 tenían presuntos vínculos con el terrorismo.

Las autoridades también registraron resultados espectaculares en materia de decomiso de bienes delictivos. Se incautó una gran cantidad de documentos robados que presumiblemente habían caído en manos de grupos terroristas que operan en Oriente Medio. Asimismo, se secuestraron 220 kilos de marihuana, 20 kilos de lingotes de plata, 130.000 dólares en efectivo y numerosos vehículos de lujo derivados de actividades criminales.