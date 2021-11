El detenido por arrollar a dos policías nacionales en Algeciras denuncia a los agentes que lo detuvieron

El individuo detenido por el atropello a dos policías nacionales en Algeciras el 5 de septiembre de 2020 durante una operación contra el tráfico de drogas ha denunciado a los agentes por presuntas agresiones durante su arresto, según fuentes de la asociación Jupol.

El denunciante es el acusado de conducir el todoterreno que atropelló a un inspector de la Policía Nacional, que estuvo muy cerca de perder un brazo, y a un agente en prácticas. El suceso ocurrió después de que la Policía tuviese conocimiento de que se había producido un alijo en Punta Carnero. El coche patrulla de los policías dio el alto al todoterreno cargado con 16 fardos en el que huía el detenido, que embistió al vehículo policial volcándolo por completo. Otros agentes que participaban en el operativo detuvieron al conductor.

Jupol lamenta que el "presunto delincuente que actuó con total desprecio hacia la vida de los agentes ha presentado denuncia, un año después de los hechos, contra los agentes que intervinieron en su detención". La asociación, que pide "la máxima pena posible" para el conductor del todoterreno, considera que "esta maniobra puede estar encaminada a intentar enredar el procedimiento y buscar una rebaja en su condena".

Tras el atropello el agresor intentó huir, aunque fue detenido por agentes de Policía Nacional, no sin antes oponer gran resistencia, recuerda Jupol. La asociación es acusación particular en el procedimiento que ha instruido el Juzgado de Instrucción número 3 de Algeciras y cuya vista comienza mañana martes.

Jupol defiende la profesionalidad de los agentes actuantes y por ese motivo se personó en el procedimiento hace más de un año y "no escatimará en recursos para la defensa de los policías, así como para ejercer la acusación particular y que estos hechos no queden impunes, ya que las mafias del narcotráfico cuentan con ingentes cantidades de dinero, que utilizan para contratar importantes bufetes de abogados, especializados en defender a narcotraficantes, para intentar evadir la acción de la justicia".

Zona de Especial Singularidad

Para Jupol, las agresiones a los agentes "demuestran la urgente necesidad de declarar el Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad. Una declaración que viene solicitando este sindicato desde hace tiempo y que precisamente ayer fue vetada en el Congreso de los Diputados por el Partido Socialista y Unidas Podemos".

El veto interpuesto ahora en el Congreso por parte del Partido Socialista y de Unidas Podemos, ambos partidos de coalición en el Gobierno, “no hace más que ahondar en el desprecio mostrado por este Ejecutivo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” y supone, ha añadido “una nueva falta de respeto al trabajo de todos los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que luchan día a día contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar”, a juicio de Jupol.