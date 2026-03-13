La desesperación de 144 familias de La Piñera en Algeciras llega al Parlamento andaluz tras años de abandono

Plataforma de Afectados por las CA008 en la Piñera de Algeciras

La crisis de vivienda que arrastran desde hace años decenas de familias del barrio algecireño de La Piñera ha dado un salto político. La Plataforma de Afectados por las CA008 decidió este jueves trasladar su denuncia directamente al Parlamento andaluz ante lo que consideran “una absoluta falta de respuestas” por parte del Ayuntamiento de Algeciras.

La presidenta de la asociación, Eloisa Serrano, y la vicepresidenta, María del Mar Martín, mantuvieron un encuentro en la sede del Parlamento de Andalucía, en Sevilla, con la consejera de Fomento, Rocío Díaz Jiménez, y el director general de Vivienda, Juan Cristóbal Jurado. Sobre la mesa, una situación que afecta directamente a 144 familias que temen quedarse sin hogar tras años de deterioro estructural en sus edificios.

Vecinos que temen quedarse en la calle

Durante la reunión, la Plataforma trasladó a la Junta de Andalucía lo que califican como una “situación límite”. Según denuncian, la estrategia del consistorio algecireño ha sido durante años “dejar pasar el tiempo” hasta que la declaración de ruina sobrevenida se convierta en la única salida.

Esa situación, aseguran, aboca a muchas familias —entre ellas personas mayores y menores— a un escenario de desahucio sin alternativa habitacional.

“Basta de buenas palabras. Mientras el Ayuntamiento se dedica al marketing político, hay familias en Algeciras que han perdido la esperanza de un techo digno por la ineficacia de sus gestores locales”, sostienen desde la Plataforma.

Vía directa con la Junta para desbloquear el problema

El encuentro en Sevilla ha abierto, según los representantes vecinales, una nueva línea de trabajo directa con la Junta de Andalucía para trasladar información detallada sobre el estado real de los edificios.

El objetivo es que la administración autonómica pueda disponer de datos actualizados y contrastados sobre el problema, después de que la Plataforma haya comprobado —según aseguran— que la información que llega desde el ámbito municipal no refleja con exactitud la gravedad de la situación.

En la práctica, esto supone intentar que la Junta tome un papel más activo para desbloquear una crisis que, denuncian, lleva años enquistada.

Desmentido a las delegadas municipales

La Plataforma también aprovechó su comparecencia pública para desmentir “de forma tajante” las declaraciones de la delegada de Urbanismo, Yessica Rodríguez, quien había asegurado haber mantenido contacto con la directiva vecinal.

Según los representantes de los afectados, ni Rodríguez ni la delegada de Vivienda, Patricia Bueno, se han puesto en contacto con la directiva en ningún momento.

Desde la asociación recuerdan además al equipo de gobierno municipal que la Plataforma es la única interlocutora válida para abordar la situación de los edificios y las intervenciones realizadas en los últimos años.

Advertencia a los vecinos ante posibles presiones

Ante la incertidumbre generada por el futuro de las viviendas, la presidenta de la Plataforma lanzó también un mensaje directo a los afectados.

La recomendación es clara: no firmar ningún documento ni propuesta municipal que no se entregue por escrito y que pueda ser revisado previamente por un abogado y un técnico independiente.

La asociación advierte además de que cualquier intento de negociar individualmente con vecinos o ejercer presión sobre ellos será denunciado públicamente.

Bajo la lupa las subvenciones y las rehabilitaciones

La Plataforma anunció también que iniciará una vía de fiscalización externa sobre las subvenciones destinadas a mejoras de eficiencia energética en algunos portales del conjunto residencial.

Según denuncian, las obras realizadas por las constructoras fueron “lamentables” y no solucionaron los problemas estructurales de los edificios.

El objetivo de esta revisión será analizar portal por portal el destino del dinero público, comprobar si los trabajos pagados fueron realmente ejecutados y determinar si los vecinos recibieron las ayudas prometidas.

La asociación asegura que llegará “hasta el final” para esclarecer una gestión que consideran “opaca y perjudicial” para los intereses de las familias afectadas.