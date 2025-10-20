Los XXVIII Cursos de Otoño de la UCA en Algeciras comienzan este miércoles con un seminario sobre el derecho y la geopolítica

El mundo contemporáneo se caracteriza por las tensiones globales, los conflictos híbridos, las guerras informativas y una creciente amenaza a la seguridad internacional. Partiendo de esta idea, la Universidad de Cádiz (UCA) organiza desde este miércoles un seminario que pretende ofrecer una visión integral sobre la interrelación entre el derecho y la geopolítica y que supone el primeros de los cuatro que forman la XXVIII edición de los Cursos de Otoño de la UCA en Algeciras, que se desarrollarán hasta el 14 de noviembre.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y el vicerrector de Sostenibilidad y Cultura de la Universidad de Cádiz, Gonzalo Sánchez Gardey, han presentado este lunes el programa. En el acto también han estado presentes la directora del Secretariado de Desarrollo de Proyectos del Campus Bahía de Algeciras, Pilar Bas, así como los tenientes de alcalde delegados de Cultura y Patrimonio Histórico, Pilar Pintor, y de Universidad, Javier Vázquez Hueso.

Derecho y geopolítica. Acceso a la justicia y tribunales en la arena internacional (22, 23 y 24 de octubre) lo coordina Pablo García Molina y está centrado en el análisis de la justicia internacional en un contexto globalizado. Le seguirá Economía circular en acción: experiencias y aplicaciones industriales para una gestión sostenible (5, 6 y 7 de noviembre), que abordará soluciones prácticas hacia una economía más eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

Los otros dos seminarios cuentan con el respaldo del Ayuntamiento de Algeciras. El primero, titulado Divulgar ciencia hoy: desde Algeciras hacia la sociedad (14 de noviembre), conmemora el 20º aniversario de la Asociación de Amigos de la Ciencia Diverciencia, y tiene como objetivo acercar la divulgación científica a la ciudadanía desde una perspectiva local con proyección global. El segundo, impulsado por el Museo Municipal, lleva por título Verboom: 300 años del plan de urbanización y fortificación de Algeciras (13 y 14 de noviembre), y se centrará en la figura del ingeniero militar Jorge Próspero de Verboom, considerado precursor del urbanismo moderno en la ciudad.

Las personas interesadas pueden consultar el programa completo e inscribirse a través del portal de Extensión Universitaria de la UCA: https://extension.uca.es/28-cursos-otono-uca-algeciras/ La matrícula es gratuita para las personas empadronadas en Algeciras, hasta completar aforo. Además, la Universidad oferta 20 becas de matrícula gratuita para el público en general.

Durante la presentación de los seminarios, el alcalde ha subrayado la “excelente sintonía” entre ambas instituciones, agradeciendo a la Universidad de Cádiz “su apuesta constante por Algeciras y su implicación con la ciudadanía, siendo estos Cursos de Otoño una clara muestra de ello”.

Por su parte, el vicerrector Sánchez Gardey ha indicado que “queremos agradecer el impulso que siempre da a nuestra institución el Ayuntamiento de Algeciras, que nos pone muy fácil incrementar e implementar nuestras relaciones con la ciudad”. “Hablamos de un programa que hemos tejido de manera conjunta entre la Universidad y el Ayuntamiento, con cuestiones que son de interés para la sociedad algecireña”, ha subrayado el vicerrector, quien también ha trasladado la gratitud del equipo rectoral a los patrocinadores que han apoyado económicamente la celebración de estos cursos internacionales.