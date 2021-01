El Ayuntamiento de Algeciras retoma los cursos de autoempleo para el Barrio de la Caridad

El Ayuntamiento de Algeciras ha retomado los cursos de formación del ciclo Crea tu propio empleo en el Barrio de la Caridad, dirigidos a personas que quieren iniciarse en alguna actividad empresarial. Ante el interés que han suscitado estos cursos, en esta ocasión también podrán participar empresarios con negocios en marcha y quieran mejorar su formación. Están organizados por la Delegación de Fomento, bajo la dirección de la edil Montserrat Barroso, y financiados por Fondos Feder de la Unión Europea en el marco de la Estrategia DUSI Barrio de la Caridad Puerta de Europa, a través de la Línea 12 Emprendimiento en femenino.

La delegada de Fondos Europeos, Yéssica Rodríguez, ha manifestado que el Ayuntamiento apuesta "por proporcionar todas las herramientas posibles a futuros emprendedores, como son estos cursos de formación en el que se abordan todos los aspectos necesarios para poner en marcha un negocio". La iniciativa se complementará con un centro de co-working en el Barrio de la Caridad para que puedan disponer de un espacio gratuito en el que poder arrancar cualquier proyecto.

Actualmente hay tres cursos programados. El primero será el 27 de enero de 10:00 a 13:00 y lleva por título Iniciación de una actividad empresarial. Los contenidos irán enfocados a informar sobre los trámites que hay que realizar en el Ayuntamiento, Hacienda, en la Tesorería General de la Seguridad Social y en el Registro Mercantil para obtener toda la documentación legal necesaria.

El miércoles 3 de febrero continuarán con la Gestión de social media para pequeños emprendedores, curso en el que se abordará fundamentalmente el papel de las redes sociales y las estrategias a seguir. Los cursos finalizarán el 16 de febrero con La contratación del sector público, donde se informará sobre la plataforma de contratación, los proceso de licitaciones, adjudicación, etc.

Montserrat Barroso ha manifestado que el tercero de los cursos se ha programado después de haberse detectado que algunos empresarios desconocen el funcionamiento de la plataforma de contratación y no saben como presentarse a una licitación. “Creo que es un tema muy interesante, pues a veces da pena ver como algunas licitaciones se quedan desiertas o se adjudican a empresas de fuera de la comarca, habiendo aquí empresas que ofrecen esos servicios y que no se han presentado porque no han sabido hacerlo o lo han hecho incorrectamente”, ha indicado la edil. En este curso se admitirá no solo a nuevos emprendedores, sino también a aquellos interesados en mejorar sus conocimientos.

Los cursos se impartirán en el aulario de la calle Museo, son totalmente gratuitos, y las plazas son muy limitadas, ya que se cumplirán todos los protocolos de seguridad por el coronavirus. Para más información, los interesados pueden llamar al teléfono 600 48 17 82 o entrar en la web www.algeciras.es/europa.