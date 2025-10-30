La cultura y la investigación del Campo de Gibraltar se dan cita en la presentación del número 63 de la revista Almoraima

La presidenta, Susana Pérez Custodio, anuncia la mejora y ampliación de la sede del Instituto de Estudios Campogibraltareños en el parque de Las Acacias y el inicio del proceso de indexación de la revista Almoraima

La cultura y la investigación del Campo de Gibraltar se dieron cita en el Salón de Plenos de la Mancomunidad de Municipios con motivo de la presentación del número 63 de Almoraima, la revista de estudios del Instituto de Estudios Campogibraltareños (IECG), que contó con una gran afluencia de público que llenó por completo el salón de la entidad.

La revista reúne veinticinco trabajos de investigación, de los cuales quince fueron presentados en las XVII Jornadas de Historia del Campo de Gibraltar, celebradas los días 4, 5 y 6 de abril en la Garrison Library de Gibraltar. Estas jornadas estuvieron dedicadas a rendir homenaje a Tito Benady, historiador gibraltareño, editor y consejero de honor del IECG, cuyo estudio “Gobernadores de Gibraltar y su influencia sobre la población civil” se incluye en este volumen, junto con otros dos artículos dedicados a su biografía y bibliografía.

Entre los temas abordados en este número, la presidenta, Susana Pérez Custodio, mencionó los trabajos dedicados a la historia visigoda y bereber, la Algeciras cristiana medieval y los pleitos territoriales entre Gibraltar y Tarifa, así como otros estudios centrados en la historia moderna y contemporánea. Asimismo, señaló que el volumen recoge cuatro investigaciones presentadas en las II Jornadas de Etnología y Cultura Popular del Campo de Gibraltar, celebradas el pasado 8 de marzo en la sede de la Mancomunidad, en homenaje a Juan Ignacio de Vicente Lara, consejero de honor del IECG, investigador y educador recordado por sus destacadas aportaciones al conocimiento cultural de la comarca.

El número incluye también artículos dedicados a la prehistoria, la creación literaria, el medio ambiente y la creación artística, reflejo de la amplitud temática y del compromiso del Instituto con la investigación multidisciplinar sobre el Campo de Gibraltar.

Antes de concluir su intervención, la presidenta avanzó dos iniciativas de especial relevancia para el Instituto de Estudios Campogibraltareños. En primer lugar, anunció el inicio del proceso de indexación de la revista Almoraima, un paso decisivo que —según explicó— “beneficiará el prestigio de la publicación y abrirá nuevas oportunidades para los investigadores, especialmente del ámbito universitario”. En segundo lugar, comunicó la mejora, ampliación y adecuación de las instalaciones del IECG en el parque de Las Acacias, una actuación que permitirá dotar al Instituto “del espacio que merece para albergar adecuadamente el valioso patrimonio cultural que custodia”.

Tras la concisa presentación del sumario de la nueva revista, tuvieron lugar las tradicionales ponencias e intervenciones que, en esta ocasión, correspondieron a tres ilustres miembros del IECG como son el homenajeado Tito Benady, José Manuel Recio y Palma Tonda, presidenta de la Sección de Educación del IECG, que informó sobre los avances en el proceso de indexación de la revista, destacando la importancia de esta iniciativa para consolidar su reconocimiento académico.