CSIF demanda la ampliación de la plantilla de gobernantas de cocina en el hospital Punta de Europa

El sector de Sanidad de CSIF Cádiz urge a la Dirección del hospital Punta de Europa de Algeciras que amplíe, al menos en una persona más, la plantilla de técnicos de alojamiento (antiguas gobernantas de cocina) para garantizar la calidad del servicio de cocina y evitar la sobrecarga de trabajo que padecen. El sindicato señala que desde hace más de un año, tras una jubilación, el personal que se encarga de organizar y controlar los recursos que se necesitan para el normal funcionamiento de las cocinas y la alimentación de los pacientes se quedó reducido a dos técnicas de alojamiento. Sin embargo, actualmente, y desde hace más de una semana, las dos únicas trabajadoras que desempeñaban estas funciones se encuentran de baja médica.

La sección sindical de CSIF en el hospital recuerda que avisó en su día a la dirección del centro de que, con solo dos profesionales, no podía garantizarse este servicio en caso de que se produjera una baja, por lo que reclamaba un tercer trabajador en la plantilla de manera estructural, y no eventual. Por parte del centro, se insistía en que “no hacía falta reforzar la plantilla, que no era necesario”, apuntan desde CSIF.

"Con este problema, en el que las dos profesionales están de baja, el hospital ha contratado de urgencia a dos personas de sustitución, las cuales, aun teniendo toda la formación y capacitación que se requiere para el desempeño de su puesto, no conocen las características propias del hospital algecireño. Por ello, las compañeras que están de baja no tienen más remedio que ayudarles, vía telefónica, y explicarle todos los detalles del funcionamiento del servicio", señala el sindicato.

Además, habitualmente, en las horas en las que no hay ningún técnico de alojamiento (de seis de la tarde a diez de la anoche), pinches y cocineros se ven obligados a tomar decisiones de organización que no son de su responsabilidad, para lo que no están formados adecuadamente ni retribuidos, aunque lo hagan en beneficio del usuario y del resto de compañeros.

Para CSIF, "es intolerable que el hospital no trate de remediar esta situación con la ampliación de plantilla demandada desde hace meses o con una formación específica dirigida al personal que sea contratado en sustituciones antes de dejarlos solos, al frente del servicio en un centro que no conocen".

El sindicato subraya que el funcionamiento de las cocinas y la distribución de los alimentos salen adelante "gracias a la profesionalidad, diligencia y buen hacer de toda la plantilla de cocinas y alojamiento, a pesar de las trabas y mala gestión que muestra la dirección del hospital en este aspecto".