Cruz Roja llena la Plaza Alta de solidaridad en el Día de la Banderita en Algeciras

El Ayuntamiento de Algeciras muestra su respaldo institucional a la labor que realiza Cruz Roja participando en la celebración del tradicional 'Día de la Banderita'.

La Plaza Alta de Algeciras se ha llenado esta mañana de solidaridad. La Asamblea Local de Cruz Roja ha celebrado este viernes 17 de octubre el tradicional Día de la Banderita, una jornada participativa y abierta a toda la ciudadanía en el marco de la campaña nacional Básicos para Construir Vidas.

Desde las 9:30 hasta las 13:00, el corazón de la ciudad se ha convertido en un punto de encuentro entre voluntariado, autoridades, empresas, centros educativos y vecinos, que se han acercado para conocer de primera mano la labor humanitaria que la organización desarrolla a diario en Algeciras y en todo el Campo de Gibraltar.

En la plaza se instalaron cinco mesas temáticas dedicadas a los programas de Infancia, Empleo, Mayores, Personas Sin Hogar (PSH) y captación de fondos, donde el equipo técnico y voluntario ha ofrecido información sobre cómo Cruz Roja contribuye al bienestar y la inclusión de las personas más vulnerables. Una mesa principal ha servido como punto de encuentro institucional y de participación ciudadana.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, acompañado por las concejalas Sabina Quiles (Salud) y Patricia Bueno (Mayores), así como por el teniente de alcalde Javier Vázquez (Educación), ha mostrado su respaldo a la labor de la organización durante la visita. “La labor que realiza Cruz Roja en nuestra ciudad es imprescindible”, ha destacado el regidor. “Atienden a quienes más lo necesitan con cercanía, profesionalidad y compromiso. Su trabajo diario, muchas veces silencioso, representa lo mejor de los valores solidarios que compartimos como sociedad”.

Con esta jornada, Cruz Roja reafirma su compromiso de acercar su labor a la ciudadanía y promover la implicación social de empresas, colegios e instituciones locales. La organización ha recordado que su fuerza reside en la solidaridad de la gente corriente, en los gestos cotidianos que ayudan a construir vidas dignas y seguras. “El Día de la Banderita es, ante todo, una oportunidad para compartir lo que hacemos y agradecer el apoyo que cada año recibimos de la sociedad algecireña”, señalaron desde la entidad.