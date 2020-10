Cómo hacer crecer tu empresa gracias al marketing online

El marketing online es un concepto muy amplio que cubre todas aquellas acciones o estrategas que buscan extender el negocio a través de las plataformas por Internet. Estas plataformas pueden ser páginas corporativas, blogs, tiendas online, redes sociales, foros, etc.

El marketing se ha ido renovando para adaptarse a las tendencias del momento. La arquitectura que se ha constituido en estos tiempos va mucho más allá de lo que era antes, y es que ya no solo se basa en emitir anuncios en la TV o publicar flyers, ahora buscamos la forma de acceder a la mente del consumidor, mejorar la experiencia de compra y captarlos, para afiliarlos y así tener una clientela fija.

Vamos a ver los 3 pasos clave para una estrategia de marketing: Diseño web, SEO y SEM.

Haz crecer tu empresa gracias a estos 3 pasos de marketing online

1) Diseño web

El diseño web comprende mucho más que crear una página bonita. Además de crear una página que sea elegante, que se adapte a las exigencias estéticas de estos tiempos, también de busca la funcionalidad.

El diseño debe ser responsive: esto quiere decir que se adapte a las diferentes resoluciones, pudiéndose visualizar correctamente tanto en un teléfono móvil, tablet, como en el PC o en un portátil.Elimina algunos errores que puede lastrar experiencias, como reducir el tiempo de carga y acabar con algunos bugs.También se buscará como distribuir los contenidos de forma lógica, teniendo en cuenta los focos de calor (es decir, aquellos en los que se centrará la mirada del usuario al entrar en la web).Un buen diseño web permite ganar visibilidad y captar clientes obteniendo una página profesional.

2) Campaña SEO

De nada sirve tener la página más estética y funcional del mercado, si tu cliente no la encuentra, si no consigue acceder a ella porque no le aparece ni en los buscadores ni en las redes sociales.

Aquí es donde entra en juego el poder del posicionamiento SEO. Comprende una serie de campañas que buscan conseguir que la web alcance las primeras posiciones en los buscadores y se mantenga en ellas.

Si una página aparece más lejos de la primera o segunda página de buscadores como Google, será invisible, por lo que no se podrá rentabilizar.

Proseo te proporciona un servicio de diseño web y de SEO en Algeciras, ayudándote a amortizar la web antes de lo que te piensas.

3) Campaña SEM

Las campañas SEM abarcan tanto buscadores, como redes sociales. En Google nos encontramos principalmente con Google Ads, pero lo cierto es que hay muchas plataformas eficientes que nos permiten lanzar nuestra propia campaña de anuncios online.

Estas campañas son perfectas para llevar a tu web a aquellos clientes potenciales que en ese mismo momento están buscando tus servicios a través de Internet.

Todo lo relacionado con el marketing online no es sencillo, por lo que es más que recomendable apostar por una empresa como Proseo para que se encarguen de llevar a cabo tu estrategia.