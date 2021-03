De la alegría por la llamada para la vacuna de la Covid-19 a la indignación en apenas un rato. Dos familias de Algeciras han denunciado públicamente ante Europa Sur el caos organizativo en el que aseguran que se produjo la vacunación en la tarde del lunes en el centro de salud Algeciras Centro (el antiguo Menéndez Tolosa).

Los testimonios de ambas familias, recogidos por este periódico, coinciden en considerar inadecuada la organización, el tiempo de espera superior a una hora y el trato recibido en el centro sanitario en el que habían sido citados decenas de usuarios de edad avanzada para recibir su dosis del preparado en la tarde de ayer.

Los usuarios y sus familiares, que acudieron como acompañantes o cuidadores, tuvieron que esperar por lo general más de una hora antes de que los ancianos recibieran el pinchazo. "En mi caso, habían citado a mi abuela de 75 años a las 14:15. Al llegar al centro, vimos que había gente esperando y en los corrillos nos dimos cuenta de que a la mayoría nos habían puesto la misma hora", asegura una de las usuarias.

Los ancianos y sus acompañanantes comenzaron a acumularse en una pequeña sala de espera, según se corrobora en las fotografías tomadas por los propios perjudicados. "Hubo un momento en el que no era posible guardar la distancia de seguridad mientras que fuera, en la plaza, también había gente, todos de población vulnerable. Nos empezaron a echar a la calle porque no cabíamos mientras que la vacunación no comenzaba", prosigue una de las familiares que presenció la situación.

La vacunación comenzó sobre las 15:30, según este testimonio. Para entonces, ya había más gente esperando en la plaza y comenzaban a acumularse tanto en las escaleras como en los bancos o en una cafetería cercana buscando el sol. "Unas condiciones tercermundistas para nuestros ancianos", protestan.

La situación no mejoró conforme avanzó la tarde, según esta misma familia, de la que habían convocado a otro de sus miembros horas después, a las 19:00. En este csao, a un anciano de 82 años y esposo de la anterior usuaria. "Ni de lejos se había solucionado. El retraso iba acumulado. En este caso, nos atendieron a las 20:00, más el cuarto de hora de espera por la posible reacción", agrega la familia, cuyo centro de salud de referencia es el de La Bajadilla.

"Las condiciones fueron inaceptables. Muchos tuvimos que esperar en la calle, en la plaza frente al centro de salud en los pocos bancos que hay o sentados en las escaleras. Conforme avanzaba la tarde, hacía más frío", ha apuntado la familiar de otra anciana, de 89 años, que estaba citada el lunes a las 17:33. En este caso, la familia ha apuntado que su pariente fue inoculado sobre las 18:30 tras haber tenido que esperar en la calle.

"Estuvimos más tiempo fuera en la calle que dentro del centro, conforme caía la tarde y daba la sombra y aumentaba el frío para personas muy mayores. Sobre las 18:10 se asomó una persona para pedir que quienes estaban citados a las cinco y cuarto fueran entrando. Pero hubo que hacerlo a gritos y llevando la información corrillo a corrillo", agregan desde otra familia.

El Servicio Andaluz de Salud, a preguntas de Europa Sur, ha achacado la espera a que el lunes se produjo un problema logístico que provocó una demora en el inicio de la vacunación de los mayores citados. Ello provocó un retraso en cadena y la acumulación de usuarios. Desde el Área Sanitaria del Campo de Gibraltar Oeste han trasladado disculpas a todos los afectados.