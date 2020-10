El coronavirus también deja a Algeciras sin Tosantos

El teniente de alcalde delegado de Mercados de Algeciras, Sergio Pelayo, ha mantenido una reunión con el presidente del Mercado Ingeniero Torroja, Fernando García, para alcanzar un acuerdo consensuado en torno a la tradicional Noche de Tosantos en la víspera de la festividad del Día de Todos los Santos.

Pelayo ha explicado que “dada la gran cantidad de personas que tradicionalmente se reúnen en torno al Mercado durante la tarde-noche del día 31 de octubre y ante el peligro que ello supone por el riesgo sanitario provocado por el coronavirus, Ayuntamiento y asociación acordaron la no celebración de esta jornada tan tradicional en la ciudad.

“Tosantos es una de las señas de identidad de la ciudad de Algeciras", destacó Pelayo, "y por lo tanto estamos trabajando para que, si bien no habrá una celebración multitudinaria como todos los años, sí haya un homenaje a esa jornada festiva en los puestos del mercado, de tal manera que los algecireños podrán comprar durante la mañana del sábado 31 los típicos productos de temporada que tradicionalmente se venden en esa fecha”.

Como ha explicado el delegado “la tradición de los Tosantos en Algeciras, al igual que en muchos otros pueblos de Andalucía, está estrechamente ligada a la celebración de la festividad de Todos los Santos, que se celebra el 1 de noviembre. Dicho día, los protagonistas son los cementerios, y quienes reposan en ellos. Como la jornada es de recuerdo y recogimiento, el día antes se tomaba como de fiesta o tradicional, y como paso del Solsticio de verano al de invierno. El objetivo era mostrar a los ciudadanos para su venta los productos típicos de esta temporada, caso de los frutos secos, caña de azúcar o cañadú, chirimoyas, castañas o boniatos, una vez finalizada la cosecha de los mismos”.

En este sentido, ha explicado que “en Algeciras, este mercado se instala a finales del siglo XVIII y principios del XIX en la zona que hoy conocemos como calle Castelar, que era la de más fácil acceso para acercar los productos procedentes de las huertas que se ubicaban junto al Río de La Miel. Muchos de los productos que se ponían a la venta procedían de fuera de la ciudad, puesto que no se cultivaban aquí, por lo que los ciudadanos acudían en gran número atraídos por esas mercancías que no encontraban de manera habitual. Con el paso de los años, la tradición no sólo se mantuvo, sino que fue creciendo y transmitiéndose de padres a hijos, generación tras generación, y hoy en día, la visita al mercado de abastos en la tarde noche del 31 de octubre sigue siendo de obligado cumplimiento para miles de algecireños”.