Conferencia sobre Palestina a cargo de Eloy Martín en el auditorio Millán Picazo de Algeciras
El catedrático de Historia Moderna de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona Eloy Martín impartió este miércoles en Algeciras la conferencia "Palestina, 1919-2025. El baile de las miradas españolas", en un acto celebrado en el Auditorio Millán Picazo.
La charla, organizada por la Asociación Casa de la Memoria y el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, junto a Amnistía Internacional y la Asociación Intercultural Saladillo, permitió a los asistentes conocer las bases de la situación actual en Gaza e Israel.
El acto fue presentado por Ignacio Trillo Huertas, economista e investigador histórico. El encuentro será en el Auditorio Millán Picazo de Algeciras.
No puedes perderte esta Conferencia tan interesante e imprescindible para comprender la realidad actual en Gaza.
1/18Conferencia sobre Palestina a cargo de Eloy Martín en el auditorio Millán Picazo de Algeciras/Claudio Palma
2/18Conferencia sobre Palestina a cargo de Eloy Martín en el auditorio Millán Picazo de Algeciras/Claudio Palma
3/18Conferencia sobre Palestina a cargo de Eloy Martín en el auditorio Millán Picazo de Algeciras/Claudio Palma
4/18Conferencia sobre Palestina a cargo de Eloy Martín en el auditorio Millán Picazo de Algeciras/Claudio Palma
5/18Conferencia sobre Palestina a cargo de Eloy Martín en el auditorio Millán Picazo de Algeciras/Claudio Palma
6/18Conferencia sobre Palestina a cargo de Eloy Martín en el auditorio Millán Picazo de Algeciras/Claudio Palma
7/18Conferencia sobre Palestina a cargo de Eloy Martín en el auditorio Millán Picazo de Algeciras/Claudio Palma
8/18Conferencia sobre Palestina a cargo de Eloy Martín en el auditorio Millán Picazo de Algeciras/Claudio Palma
9/18Conferencia sobre Palestina a cargo de Eloy Martín en el auditorio Millán Picazo de Algeciras/Claudio Palma
10/18Conferencia sobre Palestina a cargo de Eloy Martín en el auditorio Millán Picazo de Algeciras/Claudio Palma
11/18Conferencia sobre Palestina a cargo de Eloy Martín en el auditorio Millán Picazo de Algeciras/Claudio Palma
12/18Conferencia sobre Palestina a cargo de Eloy Martín en el auditorio Millán Picazo de Algeciras/Claudio Palma
13/18Conferencia sobre Palestina a cargo de Eloy Martín en el auditorio Millán Picazo de Algeciras/Claudio Palma
14/18Conferencia sobre Palestina a cargo de Eloy Martín en el auditorio Millán Picazo de Algeciras/Claudio Palma
15/18Conferencia sobre Palestina a cargo de Eloy Martín en el auditorio Millán Picazo de Algeciras/Claudio Palma
16/18Conferencia sobre Palestina a cargo de Eloy Martín en el auditorio Millán Picazo de Algeciras/Claudio Palma
17/18Conferencia sobre Palestina a cargo de Eloy Martín en el auditorio Millán Picazo de Algeciras/Claudio Palma
18/18Conferencia sobre Palestina a cargo de Eloy Martín en el auditorio Millán Picazo de Algeciras/Claudio Palma