Conferencia sobre Palestina a cargo de Eloy Martín en el auditorio Millán Picazo de Algeciras
Algeciras, 23 de octubre 2025 - 08:32

El catedrático de Historia Moderna de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona Eloy Martín impartió este miércoles en Algeciras la conferencia "Palestina, 1919-2025. El baile de las miradas españolas", en un acto celebrado en el Auditorio Millán Picazo.

La charla, organizada por la Asociación Casa de la Memoria y el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, junto a Amnistía Internacional y la Asociación Intercultural Saladillo, permitió a los asistentes conocer las bases de la situación actual en Gaza e Israel.

El acto fue presentado por Ignacio Trillo Huertas, economista e investigador histórico. El encuentro será en el Auditorio Millán Picazo de Algeciras.

No puedes perderte esta Conferencia tan interesante e imprescindible para comprender la realidad actual en Gaza.

