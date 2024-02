Algeciras acoge una concentración de apoyo a Palestina

La Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía del Campo de Gibraltar, Intercultural Saladillo y la Asamblea Ecofeminista de San Roque han celebrado este viernes junto al monumento a Paco de Lucía en Algeciras una concentración de apoyo al pueblo palestino.

Los asistentes han leído un manifiesto que reproducimos a continuación:

"El discurso occidental de los derechos humanos choca frontalmente con su apoyo a Israel en la guerra de Gaza. Vivimos tiempos de brutalización. La ley del más fuerte se impone mientras los supuestos valores occidentales palidecen.Gaza se parece cada día más a un gueto nazi. Todos los días se producen crímenes de guerra al privar a la población de suministros y alimentos.

Se han cumplido más de 100 días desde el ataque a Israel por militantes de Hamás, el 7 de octubre de 2023, donde murieron unas 1.200 personas y 240 fueron tomadas como rehenes. Tras esa incursión, Israel comenzó una contraofensiva en Gaza, que ha dejado cerca de 28.000 muertos, más de 65.000 heridos, e incontables desaparecidos (presuntamente muertos todavía bajo los escombros), entre ellos miles de mujeres y niños.

Esto no es una guerra, es una operación de castigo colectivo por algo que no ha cometido la población de Gaza. Es la política de desalojo a punta de fusil de la población palestina para construir nuevos asentamientos israelíes. No se puede equiparar al ocupado con el ocupante. No se puede obviar que Israel incumple decenas de resoluciones de Naciones Unidas y viola sistemáticamente el Derecho Humanitario Internacional y los Derechos Humanos del pueblo palestino, incluyendo su derecho a la autodeterminación.

Mientras en Occidente nos agarramos a la narrativa sobre nuestros valores, nuestras posiciones resultan contradictorias, incoherentes e interesadas. En lugar de apoyar, con medios y presión diplomática, una solución para Israel y Palestina, optamos por una gestión de conflictos, como si el lenguaje corporativo fuera algo más que cáscaras vacías, como si no hubiera tantas vidas en juego. En lugar de apostar por el multilateralismo y el derecho internacional, Occidente ha elegido las razones de Estado, la ley de la selva, el apartheid y el genocidio del puesto palestino.

¿Cuántas veces en Europa se impondrán las decisiones geoestratégicas frente a la salvaguarda de los derechos humanos y la limpieza democrática? Los crímenes de guerra y contra la humanidad se suceden mientras dejamos marchitarse el multilateralismo, la premisa de un orden global basado en reglas racionales y éticas, y la defensa de los principios democráticos. Somos incapaces de imaginar el futuro y construirlo juntos.

El Estado de Israel está cometiendo crímenes de guerra ante los que no podemos permanecer impasibles. Debemos detener esta atrocidad que aumenta el riesgo de escalada militar en la región y supone un peligro para la paz mundial. Es preciso y urgente un alto el fuego.

Algeciras, Andalucía, España, Europa no pueden ser cómplices del genocidio y la deshumanización de la población civil palestina. Nuestras instituciones democráticas y nuestros medios no pueden normalizar esa barbarie. Todos debemos trabajar por un alto el fuego inmediato y el fin del genocidio".