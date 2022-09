Con mucho Arte

Observando la trayectoria profesional y artística de, por ejemplo, Manuel Sánchez Méndez, José Sánchez-Carralero López o Antonio López Canales, se diría que su naturaleza, en tanto que artistas, se manifiesta de modo paralelo a su dedicación a la enseñanza. A los tres los he conocido bien y he podido observar cómo la enseñanza era el cauce de su desarrollo intelectual y, dado lo que enseñaban, cómo acudían a la expresión artística, que sin duda estaba intrínsecamente unida a su labor magistral.

Los dos primeros, el madrileño Sánchez Méndez, ya desaparecido, y el leonés de Cacabelos, Sánchez-Carralero, jubilado de las tareas docentes, eran catedráticos de Bellas Artes en la Universidad Complutense –compañeros míos, por tanto– y el tercero es, en efecto, nuestro admirado paisano, algecireño y sanroqueño a partes iguales y catedrático de nuestro Instituto.

Sánchez Méndez, que fue el presidente del Tribunal de Cátedras de Instituto, ante el que obtuvo el número uno López Canales, era además un experto en didáctica de la expresión artística. Coincidimos en el curso 1974/75 en la Escuela de Magisterio de Segovia, recién vuelto yo de casi un lustro de estancia en la Universidad de Ginebra, en un ambiente académico orientado a la didáctica y a la pedagogía. López Canales fue antes maestro, de modo que su experiencia docente estaba muy enriquecida por su ejercicio en la enseñanza primaria, que es la más y mejor ajustada a la tarea de enseñar. Sin embargo en Arturo Company o en Carlos Gallegos, que cubrieron entrambos y sucesivamente un largo período de ejercicio docente en el Instituto, no se dan esos casos de dedicación a la enseñanza sino como consecuencia de no haber podido consagrarse por entero a la creación artística.

Don Arturo era, sin duda, un hombre admirable al que sentimos mucho perder cuando para mejorar su situación profesional marchó a Ceuta. Pero su elección fue consecuencia de una frustración, la de no poder sobrevivir consagrándose por entero a la pintura. Le faltaba el brazo derecho, nunca supimos si como consecuencia de un accidente o no, pero lo cierto es que no se echaba de menos esa carencia viéndole desenvolverse en la pizarra.

En varias ocasiones he escrito que cuando entró en aquella aula donde le vimos por primera vez, armado de un enorme compás de madera bajo su único brazo y las tizas en su única mano, nos quedamos todos atónitos. El respeto, entonces, y la autoridad del profesor anulaban cualquier posible manifestación de sorpresa, pero es fácil imaginar a medio centenar de muchachos entre los diez y los doce años, ante la llegada de un profesor de Dibujo al que le faltaba el brazo derecho.

En un momento pudimos comprobar que no le hacía falta más que un brazo, que aquel gran profesor, que seguramente no pensó en serlo hasta que no tuvo más remedio, hacía trazos perfectos en el encerado y transmitía, como si tal cosa, armonía y belleza.

Don Carlos sucedió a Don Arturo

Don Arturo había nacido en Tabernes de Valldigna, en la costa valenciana, en 1919 y llegó a Algeciras en 1950 como profesor de Dibujo de la Escuela de Artes y Oficios. Enseguida fue nombrado secretario del Centro y poco tiempo después, profesor del Instituto. Precisamente en 1952, el año en el que ingresaba la segunda de aquellas dos brillantísimas promociones egresadas al final de la década.

En Ceuta, unos años después, se casó con su compañera Julia, profesora de Ciencias en su Instituto, tuvieron dos hijos, Arturo (Nano) y Julio, fue feliz y murió, aún en activo, en 1988. El último día de enero del año siguiente al de su muerte, en 1989, el Círculo de Bellas Artes de Valencia organizó una exposición antológica dedicada a su memoria, en el Instituto Luis Vives.

En Algeciras, le sucedió Carlos Gallegos que pareció encontrar entre nosotros su definitivo destino. Su trayectoria era semejante a la de Don Arturo, trató de profesionalizarse en la pintura, pero debió reorientarse hacia la enseñanza. Se había formado básicamente en la Escuela de Artes y Oficios de Jerez, después en la Escuela de Bellas Artes de Cádiz y finalmente en la madrileña Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Gallegos nació en 1909 y llegó a Algeciras hacia 1960 tras una larga estancia en el protectorado español en Marruecos, concretamente en Tetuán.

Como sucede con el gran pintor linense José Cruz Herrera, que pasó gran parte de su vida en Casablanca, a Gallegos se le cita entre los llamados Pintores de África, a raíz de una exposición antológica celebrada en Madrid en 1948. Su labor pictórica es importante y, aunque la realizada en Tetuán es muy destacable no lo es menos la que tiene lugar en Algeciras, su último destino.

Una de sus hijas sería la esposa del hijo del director entonces del Hotel Marina Victoria, Miguel Gallego, que convertiría el establecimiento hotelero en un lugar de referencia, conocido internacionalmente. Testigo mudo y estático de los cambios espectaculares de lo que familiarmente llamamos “La Acera de la Marina” o simplemente “La Marina”, pasó de ser una gran casa a desarrollarse en un hotel de más de cincuenta habitaciones, en los primeros años de la posguerra.

Puede que incluso el nombre del enclave pudiera tener que ver con el del hotel, cuya propiedad ha ido cambiando de titularidad con el tiempo. A pesar de que el binomio Marina -Victoria se presta a multitud de interpretaciones relacionadas con la zona en que está situado el hotel y la aparición del nombre “Victoria” en las casa reales de Inglaterra y de España, su origen es de lo más simple: Marina y Victoria eran las hijas del primer propietario del establecimiento.

El Hotel Marina Victoria

El Marina Victoria estaba, cuando su fundación, frente al mar, en un verdadero paseo marítimo. Progresó paralelamente a la llegada del ferrocarril y a la actividad portuaria, pesquera y de tráfico de pasajeros a Ceuta y Tánger, provocando el asentamiento de negocios de hostelería y puntos de parada de los autobuses interurbanos que partían de Algeciras hacia Sevilla, Cádiz y Málaga.

Ya me he referido en ocasiones a la que hoy se llama Calle de la Pescadería, que entrando desde de la Plaza, gira en dirección a La Marina. En la acera de la izquierda se extendía hasta la vuelta al (ex) Paseo Marítimo o Avenida de la Virgen del Carmen, el Bar Ruiz, una de las referencias de nuestra hostelería, bar por excelencia de la gente de la mar. Ante él se asentaba la Pescadería, en la que se desembarcaba directamente el pescado hasta los años cincuenta, primero sobre una nave abierta y sin paredes y más tarde cerrada.

La vitalidad de La Marina, en los años posteriores, los sesenta sobre todo, es indescriptible. Terrazas a rebosar, músicos callejeros, vendedores de productos tales como plumas Parker, medias de nylon, chingua (nombre nuestro del chicle, derivado de chewing gum), latas de carne combí (derivado de corned beef, ternera curada en sal al estilo irlandés, enlatada) o de mortadela del pato (holandesa, permanente en los bocadillos para el recreo en el Instituto), relojes de todas clases, roter (un producto farmacéutico para la úlcera y otros males de estómago), sacarina, chocolatinas, meblis (de marble, canica de cristal), tabaco de liar y liado, y muchas cosas más podían encontrarse en La Marina o en cualquiera de las numerosas casas de contrabando que había en los alrededores y que los queus (agentes municipales) ayudaban gustosos al turista a dar con ellas. Abundaban en las calles Río y Tarifa, y aledaños.

Carlos Gallegos fue un artista versátil que no se limitó al lienzo. Se le podría cualificar de cartelista e ilustrador, incluso de grabador, por las muchas y variadas formas con que desarrolló su creatividad. Otra de sus hijas, Regla, fue una pintora de excepción. Era una mujer muy atractiva, reservada y misteriosa. Podías quedarte extasiado fácilmente ante ella, no sólo por su belleza y feminidad sino porque demás te inspiraba un respeto imponente. Se conserva un mural que pintó en el Colegio General Castaños y que hoy, como tantas otras obras en abierto, está muy deteriorado. Como lo está la calle Pintora Regla Gallegos, en El Cobre, a la que aludía en una anterior entrega.

Hay en Algeciras un monumento al vandalismo urbano y a la escasa atención que se presta a estos atentados de mal gusto. Me refiero al magnífico mural de juventud del pintor Pepe Barroso, Catedrático de Dibujo de Instituto y admirable por muchas razones. De Barroso, a diferencia de lo que sucede con Regla, tenemos a nuestro alcance numerosas obras, entre las que cabe destacar la que en homenaje a Ulpiano Checa –La Invasión de los Bárbaros– cuelga en el frontal de una escalera del Museo Municipal.

Müller y el Campo de Gibraltar

De la relación con el Campo de Gibraltar del gran fotógrafo húngaro Nicolás Müller –contemporáneo y compatriota de Robert Capa (pseudónimo de Endre Friedmann) y judío como aquel– sabemos, gracias precisamente a Carlos Gallegos. Su vieja amistad contraída en Tetuán cuando Gallegos le ayudó lo que buenamente pudo, le llevó a interesarse por Algeciras, en donde su cámara, intimista y fuertemente realista, registró instantáneas a su gusto.

Ya me referí en otra ocasión al hecho de que un hijo de Don Aureliano, el inolvidable director de nuestro Instituto en los años cincuenta, Rafael Fernández, ha difundido algunas de sus obras en su portal de Facebook (Fotos Antiguas de Algeciras y el Campo de Gibraltar). Con la colaboración extraordinaria de Pepe Castro, el legendario regidor de Casa Castro, uno de los bares más importantes y significativos de nuestra historia cercana, y de algunos otros generosos paisanos, Rafael está contribuyendo al conocimiento gráfico del discurrir de nuestra ciudad.

El establecimiento de Pepe Castro, cerrado desde hace tiempo, fue una exposición permanente de fotografías de Algeciras. Se echan de menos aquellos encuentros con personajes de la vida artística y literaria de Algeciras, tan viva en su tiempo. Era el local de elección del gran ceramista José Luis Villar, cuya venturosa llegada a Algeciras se produjo en circunstancias semejantes a las de su amigo Helmut Siesser. El primero en su aterrizaje casual por los alrededores del Rinconcillo y el otro por los de Getares.

En cuanto a Don Aureliano, es de sospechar que se debe a su esposa que hayamos podido contar con él cuando era muy difícil que un personaje de su categoría intelectual y profesional eligiera estos pagos. Ella era hija de un fotógrafo de elección de La Línea. Me habló de él Paco García Trevijano, me contó que firmaba integrando sus apellidos: Garcisánchez, y tenía en el escaparate de su estudio de la calle Real, dos grandes fotografías. En una aparecía su calle inundada y surcada por dos barcas de remo, y en la otra el diestro portuense Miguel del Pino en un espectacular pase por alto.

El que fuera gran torero y se colocara después de ujier en el ayuntamiento de su pueblo, tomó la alternativa el día 14 de junio de 1943, en La Perseverancia, un lunes de Feria. Nada menos que de manos de Manolete y ante Pepe Luis Vázquez. Tal vez la fotografía fue tomada en el toro de su alternativa al que le cortó las dos orejas y el rabo.