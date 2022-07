“Tenemos un compromiso con la transparencia”

Cepsa hace pública cada año la Declaración Ambiental del Parque Energético San Roque. ¿Qué representa para Cepsa la difusión de esa información?

–Es un compromiso con la transparencia. Con esta declaración ambiental, que forma parte de una certificación que se conoce como EMAS, que es una normativa europea que a las empresas que tenemos ya un sistema de gestión certificado, en este caso bajo ISO14001,como es nuestro caso, nos exige que hagamos público nuestro desempeño ambiental. Este sistema es voluntario pero, una vez te integras en él, te comprometes a hacerlo. Y Cepsa cree en esa transparencia y anualmente se elabora este documento, la declaración ambiental, que hacemos pública y que se cuelga en la página web de Cepsa, y además difundimos a los medios de comunicación, a los grupos de interés, a los vecinos...

–En términos generales, ¿cuáles son los principales aspectos que se analizan en una Declaración Ambiental?

–Fundamentalmente, se trata de recoger cómo ha sido el comportamiento ambiental de la instalación durante el año anterior: emisiones a la atmosfera, en vertidos hídricos, en producción de residuos, en suelos, en aguas, en fin, en todos los aspectos ambientales típicos. También se recogen aspectos económicos como las inversiones, los gastos ambientales. Todo ello recogido en un único documento y puesto al día, el año anterior y los tres últimos años, para que se vea la evolución y se analicen las mejoras.

–La gestión ambiental cuenta con la certificación conforme a la norma ISO 14001. ¿Qué implica esta certificación?

–Como ya he comentado, todas las normas de gestión son voluntarias pero las implantamos por compromiso con la sociedad y porque nos permite hacer una gestión ambiental mucho más integrada dentro de la propia empresa. De hecho, uno de los requisitos de estas normas es el compromiso de la dirección ante los objetivos ambientales; tiene que ser la alta dirección de la empresa la que le transmita a toda la organización ese compromiso y preocupación por los temas ambientales.

Declaración Ambiental “Se trata de recoger cómo ha sido el comportamiento ambiental de la instalación durante el año anterior”

–¿La información obtenida permite tomar / ayuda a adoptar decisiones de gestión, necesidades o inversiones?

–Totalmente. Otra de las finalidades de la norma va encaminada en este sentido. La norma nos obliga a ponernos objetivos anuales, analizar el cumplimiento de estos y a tomar acciones correctoras caso que fuera necesario. Y esa consecución o no de los objetivos forma la base para el establecimiento de objetivos del siguiente año. Con los inputs que recibimos sobre la legislación ambiental y los requerimientos de las administraciones vemos también las necesidades de inversión que tenemos para el año siguiente. Todo ello influye muy directamente en la toma de decisiones de lo que va a ser el año siguiente.

–Durante 2021, Cepsa invirtió 11,18 millones de euros en mejoras ambientales en el Parque Energético San Roque. ¿Podría explicar los principales proyectos acometidos?

–Dentro de esa cifra de inversión en el 2021, las principales actuaciones han estado dedicadas a la reducción de la contaminación atmosférica, a la eficiencia energética y a la reducción de emisiones de CO2.

Actuación “La norma nos obliga a ponernos objetivos, analizar su cumplimiento y tomar acciones correctoras”

–En materia de eficiencia energética, ¿qué mejoras se han aplicado en el último año?

–Las mejoras han estado asociadas a mejoras en los procesos que supongan menor consumo energético con la misma producción. Se han instalado equipos que permiten la recuperación de calor de partes de ese proceso de manera que dicho proceso pueda seguir generando la misma cantidad de producto pero consumiendo menos energía. Para nosotros, el consumo energético también es un aspecto importante porque también somos consumidores de energía y también consumimos combustible y por ello estamos interesados en que estos consumos que tenemos se minimicen y en este sentido están todas las inversiones en materia de eficiencia energética.

–Sobre el consumo de agua, Cepsa anunció en mayo de este año un proyecto para reducir la captación de agua dulce en un 20% en 2025 (sobre el dato de 2019). ¿En qué consistirá? ¿En qué fase de desarrollo / construcción se encuentra? ¿En volumen, cuánto ahorro de agua supondrá al año?

–Este proyecto está bastante avanzado y, de hecho, es muy probable que podamos ponerlo en marcha antes de lo previsto. Es nuestra intención que para el próximo año esté funcionando. El agua es uno de los temas que nos preocupa especialmente, es un recurso escaso. Una instalación como la nuestra necesita agua para su producción y ,aunque nuestro sector no es especialmente intensivo en el uso de agua, la verdad es que la necesitamos. Necesitamos ser más autosuficientes en materia de consumo de agua porque además también la necesita el resto de la población. El proyecto va a consistir en que parte de las aguas que ya depuramos en nuestra planta de tratamiento de aguas residuales la vamos a recuperar, la vamos a tratar de nuevo mediante un proceso que se llama ultrafiltración y luego osmosis inversa. Y con esa agua ya tratada la volvemos a introducir de nuevo en nuestras instalaciones para utilizarla como agua de refrigeración. Y eso nos permite que el aporte de agua exterior procedente de pantanos se reduzca en un 20% y esperamos poder aumentar ese porcentaje en el futuro.

Acciones “Asociadas a mejoras en los procesos que supongan menor consumo energético con la misma producción”

–Y desde el punto de vista de la economía circular, ¿se ha implantado o prevé implantar algún proyecto para el aprovechamiento de los recursos?

–En materia de residuos tenemos mucho campo de actuación. Somos una industria con la economía circular como base, en tanto en cuanto prácticamente todo lo que procede del crudo, del petróleo, se aprovecha, por lo que no generamos ningún tipo de residuo asociado a nuestra materia prima. Pero es cierto que generamos algunos residuos porque necesitamos, por ejemplo, catalizadores para algunos procesos, necesitamos hacer limpiezas y mantenimiento de nuestras instalaciones y eso finalmente genera residuos. Y ahí es donde estamos trabajando. Por ejemplo, en el tema de los catalizadores queremos darle una segunda vida o utilizar parte de los metales que contienen, unos con más valor que otros, para en lugar de llevarlos a un vertedero, aprovecharlos energética o materialmente. Otro de los residuos que generamos de manera continua son los lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales. La depuración de estas aguas antes de verterlas da lugar a la generación de lodos. Y en este sentido, también estamos trabajando en proyectos para producción de producción de biogás a partir de esos lodos, aprovechamiento energético de los lodos. En fin, ahí hay un campo de actuación importante asociado a la economía circular.

–En cuanto a los resultados de la declaración, consta en ella un cumplimiento de los objetivos del 87%. ¿Qué valoración efectúa? ¿Dónde se encuentra el margen de mejora?

–Esto es lo que comentábamos antes del cumplimiento de objetivos. El hecho de que haya quedado un 13% sin cumplir no quiere decir que eso no lo vayamos a ejecutar. En la mayoría de los casos, esa parte que se ha quedado sin hacer se pasa al año siguiente. Ocurre con algunos proyectos que no se terminan a tiempo y es el motivo principal de incumplimiento. Nosotros, como comentábamos antes, ahora mismo tenemos como objetivo incrementar la reutilización del agua para el 2023 y, si no fuéramos capaces de completarlo, lo terminaríamos en 2024. No podemos decir que el objetivo se ha cumplido al 100% en el año en que lo habíamos propuesto y eso hace que tengamos que poner en nuestra declaración que el objetivo no se ha alcanzado al 100% pero normalmente eso simplemente supone que ese proyecto se termina al año siguiente, no es que se abandone en ningún caso.

Consumo de agua “Necesitamos ser más autosuficientes porque además también la necesita el resto de la población”

–Tras un atípico 2020 marcado por la pandemia, ¿en qué niveles se han situado las emisiones durante 2021?

–En 2021, en general, hemos reducido prácticamente todas las emisiones respecto al 2019 porque el 2020, como bien dices, no es un buen año para comparar. En 2020, en algunos casos, hubo unos niveles de emisiones más bajos pero fueron también provocados por una menor actividad por lo que no es lícito compararse con un año en el que tu actividad ha sido menor.

–Cepsa se encuentra inmersa en una estrategia de transformación energética de aquí al final de la década. ¿Qué cambios va a suponer desde el punto de vista de la protección ambiental?

–Muchos, porque esta estrategia es para adaptarnos a la transición ecológica. La estrategia de Cepsa nace de la necesidad de adaptación de la empresa a la transición energética. Entonces, el principal leitmotiv de esta estrategia es el ambiental y lo que perseguimos con esta estrategia a 2030 es convertir nuestra empresa en un referente en materia de movilidad sostenible, hidrógeno verde, biocombustibles de segunda generación, es decir, en todos aquellos aspectos que conllevan esa descarbonización y esa transición energética en la que estamos todos inmersos, tanto la industria como la sociedad en general.

–Al optarse por energías renovables como el hidrógeno verde, ¿supondrá la implantación de nuevos proyectos o inversiones para la protección ambiental? ¿De qué tipo? ¿Qué calendario de trabajo manejan al respecto?

–Están por definir, pero si. No tenemos a día de hoy una concreción en cuanto a que proyectos van a ser pero, con casi total seguridad, si va a haber proyectos en el campo del hidrógeno verde aunque todavía es pronto para ver calendarios. Tenemos el Parque Energético San Roque y Parque Energético de La Rábida, en Huelva, y queremos ser un referente a nivel andaluz, incluso a nivel de España y de Portugal, pero la intención de Cepsa con todas las inversiones que ha previsto para esta estrategia 2030, una parte importante son en Andalucía, por lo que vamos a tener proyectos en nuestro parque energético.

–Mientras se produce esa transición energética con la construcción de nuevas unidades para energías alternativas a las actuales, ¿existe margen para la reducción de emisiones en las instalaciones de refino de petróleo?

–Si, siempre existe margen porque la tecnología evoluciona. Entonces, siempre hay posibilidades de ir más allá. De hecho, una de las cosas que persigue estas normas es lo que se conoce como mejora continua. Se trata de avanzar un poco más cada año, apretar un poquito más las tuercas para reducir. No es el mismo margen para todos los parámetros: es decir, hay parámetros en los que hay todavía margen de mejora pero otros están a unos niveles tan bajos que es difícil apretar un poco más. Pero en todos los temas ambientales siempre hay un margen de mejora.