Los comerciantes del mercadillo solicitan la condonación de sus tasas del 2020 en Algeciras

La Asociación Fénix, que reúne a los comerciantes de los mercadillos de la comarca, ha indicado que reclaman la condonación del pago de las tasas correspondientes a su actividad del presente 2020 en Algeciras debido a la falta de ingresos que ha provocado el coronavirus, según ha indicado a Europa Sur su portavoz, José Antonio Moreno.

Moreno ha expuesto que los comerciantes del mercadillo se encuentran ahogados por la situación, ya que apenas disponen de ingresos. Estiman que actualmente, el volumen de negocio se encuentra apenas en un 30% de lo habitual y son muchos los que tienen problemas para hacer frente a las tasas. Así, reclaman que el Ayuntamiento de Algeciras siga los pasos de otros consistorios de la comarca, como el de San Roque, y les permita no tener que realizar este abono.

Fénix también solicita una reducción a la mitad de esta tasa a partir de 2021, para igualarla a las de otros ayuntamientos de la comarca. Según ha explicado Moreno, en La Línea, Los Barrios y San Roque, este importe no supera los 600 euros, mientras que en Algeciras ronda los mil. La bajada de tasas es una reivindicación histórica del colectivo, pero que se ha visto incrementada en los últimos tiempos debido a los problemas económicos que afrontan.

La respuesta del Ayuntamiento, a través de su delegado de mercados, Sergio Pelayo, es que ya se ha realizado una exención de pago por los meses del estado de alarma y tampoco se exigirá esa tasa a los comerciantes en los días posteriores en los que no puedan prestar esa actividad debido a las limitaciones por el coronavirus. Ahora mismo, solo se les permite operar al 75%, lo que deja a 55 de las 220 licencias fuera cada semana, que no pueden tener ingresos. "Son compañeros que no pueden comer", ha sentenciado Moreno.

Los comerciantes también han alegado que, desde la vuelta limitada a la actividad, no han percibido que el consistorio haya realizado un control exhaustivo sobre quiénes son los que ocupan las parcelas, por lo que temen que se cobre la tasa de actividad a la licencia incorrecta. Desde el Ayuntamiento, han señalado que trabajan por mejorar este control y que cada vez se realiza mejor. "Vamos a intentar digitalizar los planos del mercadillo para que los visitantes sepan qué puestos va a estar cada semana", ha indicado Pelayo.

El Ayuntamiento ha explicado que también trabaja en dar luz verde a otras exenciones, como la del traspaso de la licencia en caso de que se produzca entre familiares, aunque siguen lejos de las reclamaciones de los comerciantes.