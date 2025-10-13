Un coche acaba volcado tras un accidente en la rotonda de la Fuente del Milenio en Algeciras

Un coche ha sufrido un aparatoso accidente en la rotonda Fuente del Milenio, en Algeciras, este lunes a última hora de la tarde, ya al filo de la noche. El vehículo ha terminado volcado en la carretera en lo que apunta a un exceso de velocidad. El conductor ha salido ileso y sin aparentes heridas de consideración.

Los hechos han sucedido en la rotonda Fuente del Milenio, intersección que une la avenida Virgen del Carmen, la avenida de la Guardia Civil, la carretera de Málaga y la calle Pulsera. Según testigos presenciales, el conductor de un vehículo entró pasado de velocidad, chocó con un bordillo y volcó en la calzada.

Tras el aviso a los servicios de Emergencias, efectivos de la Policía Local algecireña y del parque de Bomberos actuaron con rapidez para controlar la zona del accidente, donde se produjeron retenciones momentáneas. El conductor accidentado salió por su propio pie del coche y los bomberos desplazaron el vehículo grúa para enderezar y retirar lo antes posible el turismo atravesado en la carretera.

Esta zona de acceso a Algeciras es una de las partes más concurridas de la ciudad y un punto en el que las autoridades han reforzado la prevención con limitadores de velocidad, ya que en la avenida Virgen del Carmen se han registrado accidentes graves en los últimos años y víctimas mortales.