El club deportivo Amigos de las Corzas celebra 15 años uniendo deporte, naturaleza y solidaridad en Algeciras

Juliá participa en la foto oficial del XV aniversario del club deportivo Amigos de las Corzas, este domingo en la Plaza Alta.

La Plaza Alta de Algeciras ha acogido esta mañana de domingo la fotografía oficial conmemorativa del XV aniversario del club deportivo Amigos de las Corzas, un acto institucional que ha servido para destacar década y media de trayectoria deportiva, social y medioambiental de una de las entidades más activas del Campo de Gibraltar.

El delegado de Deportes del Ayuntamiento de Algeciras, Jorge Juliá, participó en el encuentro y aprovechó la ocasión para felicitar al club por este hito. "La enorme labor que realizan en favor del deporte, la naturaleza y la convivencia les convierte en un ejemplo de compromiso, compañerismo y vida saludable para toda la ciudadanía de Algeciras", señaló Juliá, quien también destacó "la implicación solidaria de Los Corzanos, siempre presentes en iniciativas sociales y benéficas dentro y fuera del municipio".

De un grupo de amigos a 145 socios

La historia del club deportivo Amigos de las Corzas comenzó en 2010, cuando José Ignacio Montes Ferraz reunió a un grupo de amigos aficionados a la bicicleta de montaña con una idea sencilla: compartir su pasión por el ciclismo y la naturaleza. Quince años después, aquella iniciativa informal se ha transformado en una entidad consolidada que agrupa a 145 socios distribuidos en dos modalidades: 83 en ciclismo —tanto MTB como carretera— y 62 en senderismo y trail.

Actualmente, la presidencia del club recae en Avelino Iglesias Fandiño, quien junto a los guías Francisco Muñoz Criado, conocido como Sherpaco, y José Antonio Ramírez Reiné, lideran una organización que ha sabido mantener intacto el espíritu original de camaradería y respeto por el entorno natural.

"Salimos juntos, llegamos juntos"

Más allá de las cifras y las modalidades deportivas, el verdadero sello de identidad del club reside en su filosofía de grupo. El lema Salimos juntos, llegamos juntos no es una simple declaración de intenciones, sino el código de conducta que rige cada salida, cada ruta y cada actividad. Este principio garantiza que nadie se quede atrás, fomentando un ambiente de unidad donde el compañerismo prevalece sobre la competición individual.

Los miembros del club, conocidos cariñosamente como Los Corzanos, han convertido esta máxima en una seña de identidad reconocible en toda la comarca, combinando la práctica deportiva con visitas culturales y un profundo respeto por el medio ambiente y las normas de seguridad.

Compromiso social más allá del deporte

Si algo distingue al club deportivo Amigos de las Corzas es su vocación solidaria. La entidad mantiene una colaboración habitual con el Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar, canalizando recogidas durante sus eventos y convivencias, además de realizar aportaciones económicas mediante la venta de la Lotería de Navidad solidaria.

El club también participa activamente en iniciativas benéficas de ámbito provincial, como la campaña Cádiz contra el cáncer, en la que Los Corzanos apoyan la causa tanto con su presencia en salidas solidarias como con la adquisición del maillot conmemorativo. Esta dimensión social convierte al club en algo más que una asociación deportiva: es un agente de cohesión y compromiso cívico en su entorno.

Un aniversario que se celebra durante todo el año

La conmemoración del XV aniversario no se ha limitado a un acto puntual. A lo largo de 2025, el club ha organizado diversas actividades para celebrar esta fecha señalada. Una de las más destacadas fue la XV Convivencia Aniversario, celebrada el pasado mes de junio en una granja-escuela de la comarca, donde socios y familiares disfrutaron de una jornada que combinó deporte, naturaleza y, sobre todo, amistad.

La fotografía oficial de este domingo en la Plaza Alta, con la presencia institucional del delegado de Deportes, ha servido como colofón a estos meses de celebración, pero también como punto de partida para seguir escribiendo la historia de un club que, a sus quince años, mantiene la frescura y el entusiasmo de aquellos primeros días sobre dos ruedas.