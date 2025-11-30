Algeciras es reconocida como Ciudad Amiga de la Infancia 2025

Algeciras ha sido distinguida oficialmente como Ciudad Amiga de la Infancia 2025, un reconocimiento otorgado por la Secretaría Permanente de la Iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia, integrada por el Ministerio de Juventud e Infancia, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia (Iundia) y Unicef España.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha mostrado su satisfacción por esta decisión, que representa “el reconocimiento al trabajo que se desarrolla desde el Ayuntamiento, especialmente desde la Delegación de Igualdad y Bienestar Social, para garantizar el cumplimiento de los derechos de los más pequeños”.

La delegada de Igualdad, Paula Conesa, trasladó la felicitación a todo el equipo municipal, subrayando que este logro “no es fruto de un día, sino de años de trabajo continuado”.

El acto de entrega de estos reconocimientos se celebrará el martes 9 de diciembre de 2025 a las 12:00 en el Salón de Actos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en Madrid.

La distinción pone en valor la labor de los Gobiernos locales que, en alianza con distintos actores sociales y especialmente con los propios niños y niñas, impulsan políticas públicas que generan un impacto real en su bienestar. Ser parte de la red implica, además, asumir una visión común: que todos los menores puedan desarrollarse plenamente en sus ciudades y comunidades.

Según la organización, este compromiso supone situar a la infancia en el centro de las decisiones locales, promover inversiones con visión transformadora y garantizar un progreso que beneficie tanto al presente como al futuro de la sociedad.

Algeciras, entre las 18 nuevas entidades reconocidas en 2025

Este año, 18 nuevas ciudades y entidades locales han obtenido el reconocimiento como Ciudades Amigas de la Infancia. Son las siguientes:

A Laracha (Galicia)

(Galicia) Albuixech (Comunidad Valenciana)

(Comunidad Valenciana) Algeciras (Andalucía)

(Andalucía) Baños de la Encina (Andalucía)

(Andalucía) Benissa (Comunidad Valenciana)

(Comunidad Valenciana) Cedeira (Galicia)

(Galicia) Guadalajara (Castilla-La Mancha)

(Castilla-La Mancha) Huércal-Overa (Andalucía)

(Andalucía) La Ràpita (Catalunya)

(Catalunya) La Roda (Castilla-La Mancha)

(Castilla-La Mancha) Loja (Andalucía)

(Andalucía) Mengíbar (Andalucía)

(Andalucía) Mutxamel (Comunidad Valenciana)

(Comunidad Valenciana) Puebla de la Calzada (Extremadura)

(Extremadura) Sierra de Gata (Mancomunidad de Extremadura)

(Mancomunidad de Extremadura) Torrebaja (Comunidad Valenciana)

(Comunidad Valenciana) Ugena (Castilla-La Mancha)

(Castilla-La Mancha) Valverde de Leganés (Extremadura)

Además de estas nuevas distinciones, 117 entidades renuevan el reconocimiento, y 176 mantienen su acreditación vigente, lo que eleva el total a 311 entidades locales reconocidas. En estas localidades viven el 48,38% de las niñas, niños y adolescentes de España.

Si se cuentan también las 45 entidades candidatas, la red estatal de Ciudades Amigas de la Infancia alcanza ya las 356 entidades locales.