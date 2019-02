El circo que la solidaridad recuperó

El Circo Berlín ofrecerá esta tarde en Algeciras su primera función después de que los fuertes vientos causados por la borrasca Helena destrozara la carpa cuando estaba instalada en el recinto ferial de La Línea. Gracias a la solidaridad del mundo circense, la compañía cuenta con una carpa cedida por Manuel y Rafael Gonzalez (de la empresa Productores de Sonrisas) y a Suso Silva (responsable del Circo de los Horrores). También han recibido la cesión de un equipo de sonido, que quedó inutilizado, así como algunas partes del graderío, por lo que de un aforo para unas 1.200 personas solo estará disponible la mitad.

El barro también afectó a buena parte del decorado, por lo que los trabajadores del circo se afanaban ayer, una vez montada la nueva carpa en en la zona de atracciones del recinto ferial, en dejar todo preparado para que el Circo Berlín pueda recuperar la normalidad. Sus trabajadores daban ayer los últimos retoques al interior de la carpa, mientras otros llevaban las cortinas a la tintorería o realizaban gestiones antes de la primera función tras el desastre.

El director del circo, Frankie Bügler, junto con otros trabajadores, intentaba montar ayer las últimas gradas, las más afectadas. "El viento actuó con mucha fuerza, destrozó las cuerdas que sujetan la carpa y se llevó por delante las estructuras de algunas gradas. La zona de los palcos también quedó afectada y estamos intentando dejarlo todo lo mejor posible para la función del domingo", señaló el artista circense.

El mundo del circo está muy unido, sobre todo en los últimos años, en los que atraviesa por muchas dificultades para salir adelante. "Varias compañías nos dedicamos a este tipo de circo, de artistas y acrobacias (hace tiempo que dejó los números con animales), y nos ayudamos entre todos. En cuanto se enteraron de lo que nos había pasado recibimos muchos ofrecimientos, sobre todo de los hermanos González y de Suso Silva, que nos han cedido una carpa. Es un poco más grande, tiene unos tres metros más, pero vamos a dejarlo todo lo mejor posible para poder recuperar la normalidad", indicó Bügler.

El mundo circense está en permanente contacto a través de la Unión de Profesionales y Amigos de las Artes Circenses, de la que forman parte las personas que han ayudado al Circo Berlín a continuar adelante.

El Circo Berlín no contaba con seguro a todo riesgo, solo a terceros, por lo que deberá hacer un gran desembolso para poder adquirir en propiedad una carpa como la que destrozaron rachas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora. "Nos va a costar mucho trabajo porque hace mucho tiempo que no llenamos una función. Antes de La Línea, donde sí tuvimos una buena acogida, estuvimos en Málaga y no pasamos de las 80 o 100 personas por función. Esperábamos recuperarnos en La Línea, pero pasó lo del temporal y ahora tenemos que afrontar unos gastos muy elevados", señaló el director de la compañía.

Las pérdidas están cifradas en unos 150.000 euros, pero el Circo Berlín espera salir adelante y recuperarse en su gira por todo el país. Por el momento el profesor Francisco Javier Casares, que dio clases a los niños de las cuatro familias que forman la compañía, ha abierto una campaña de donaciones para que el circo pueda adquirir una nueva carpa. Además, el comunicador linense Rubén García Perea organiza junto al Ayuntamiento de La Línea un acto solidario que se celebrará el 24 de febrero en el circo, que regresará al municipio, para que todo el que lo desee colabore con la causa.