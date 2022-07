La emotiva carta de un preso de la cárcel de Algeciras: "Recuerdo entrar con mucha incertidumbre..."

Cuando trasciende alguna noticia de la cárcel, lo normal es que no sea buena. Pero no siempre. O, al menos, no ahora y no en Algeciras. David E. P. es un algecireño que ingresó en octubre de 2021 en el centro penitenciario de Botafuegos para cumplir una pena privativa de libertad de ocho meses. Salió el pasado mes de junio, pero no quiso irse sin despedirse. Y, además, como un señor. Lo hizo con una carta dirigida al director, Francisco Márquez, en la que le agradece a él y a sus funcionarios el trato durante el tiempo de reclusión.

La misiva, a la que ha tenido acceso Europa Sur, relata su ingreso y luego dice así: "Recuerdo entrar con mucha incertidumbre, desconocimiento y también, por qué no decirlo, con miedo y no es para menos, he sabido y he vivido cómo otros internos han perdido la vida por no ser capaces de soportar la presión por los muchos problemas que te surgen al entrar en la cárcel y, de todo tipo, laboral, económico, social, familiar...".

"Pero quiero expresar la otra cara de la moneda, menos vistosa, menos llamativa, menos reconocida y más silenciada, la labor del trabajador de prisiones, desde los mandos hasta el último profesional, personas implicadas en nuestra integridad física y protección, que nos han prestado seguridad, comprensión e incluso lealtad y amistad, pero siempre desde el respeto", relata y continúa: "El trabajo de estos profesionales no está reconocido ni bien valorado, aportan mucho más de lo que reciben e incluso en algunos momentos exponen hasta su integridad física e incluso la vida".

"Sr. director de Botafuegos, quiero hacerle saber a usted que cuenta con una gran plantilla de profesionales, a los cuales y a usted les deseo todo lo mejor", concluye.