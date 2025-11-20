Algeciras celebra este viernes una nueva edición de la Noche Especial para dar inicio a la Black Week

Algeciras vivirá este viernes 21 una nueva edición de La Noche Especial, una jornada diseñada para llenar de ambiente festivo y actividad comercial el centro de la ciudad. La iniciativa nace de la colaboración entre Apymeal, la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa que preside Paca Ríos, y el Ayuntamiento de Algeciras, a través de las delegaciones de Comercio y Juventud, dirigidas por Sabina Quiles y Francisco Javier Arango.

Este actividad también da inicio a la Black Week, que se desarrollará hasta el próximo viernes 28, coincidiendo con el Black Friday. Durante toda la semana, los establecimientos adscritos al Centro Comercial Abierto de Algeciras ofrecerán descuentos y promociones especiales.

Desde las 17:30, el centro urbano contará con animación infantil, pasacalles, música en directo y sorpresas para los clientes, con la apertura extraordinaria de los comercios más allá de su horario habitual.

La Plaza Alta será uno de los puntos principales de actividad, donde se desarrollará un taller de paleontología, habrá dinosaurios animados, la actuación de alumnos de la academia de canto de Rubén Cárdenas, una exhibición de Algeciras Patina y pintacaras para los más pequeños.

La calle Regino Martínez (Ancha) acogerá las muestras del programa municipal Vida saludable, así como mesas solidarias de distintos colectivos sociales y la participación de artistas de la asociación RecreArte.

La Plaza Verboom, Capitán Ontañón, Plaza Neda, calle Castelar y la Plazoleta San Isidro serán escenario de actuaciones musicales de grupos locales, mientras que la calle Alfonso XI (Convento) convertirá el antiguo Hospital Militar en una Casa del Terror, además de un pasacalles protagonizado por los alumnos de la academia de baile Stylo Urbano Center, dirigida por Kuny Muñoz.

La organización destaca que el objetivo de esta cita es dinamizar las calles del centro, atraer a familias y jóvenes y fomentar el comercio local en los días previos a la Navidad. Se espera que la programación contribuya a llenar de público la zona comercial durante toda la tarde y la noche.