CCOO reclama al Ayuntamiento de Algeciras un proceso para estabilizar la plantilla de Algesa

El sindicato Comisiones Obreras reclama al Ayuntamiento de Algeciras que ponga en marcha un proceso de negociación para estabilizar la plantilla de Algesa. Según el sindicato, en esta mercantil pública municipal -dedicada a la recogida de basuras, limpieza viaria y el servicio de autobús urbano- hay unos niveles "de precariedad" del orden del 50% que resultan "inaceptables".

CCOO ha recordado que la empresa puso en marcha un procedimiento de estabilización que, según el sindicato, incumplía con los derechos de los trabajadores y que fue retirado por una denunia judicial del sindicato. Desde entonces, según CCOO, la cuestión sigue pendiente.

El sindicato ha señalado que se están amortizando plazas en la empresa por trabajadores que causan baja por jubilación o invalidez y que no son sustituidos, lo que provoca una disminución de efectivos que repercute negativamente en el servicio. “Hay personal de barrido a los que se les tiene asignado dos distritos, lo que hacen imposible su correcta cobertura”, ejemplifica CCOO.

CCOO asegura que en junio el concejal de limpieza, Vicente Palomares, se compormetió a que tras el verano abordaría, junto con la delegada de Hacienda, María Solanes, una solución a la actual situación de la plantilla. "Aún estamos esperando", apunta el sindicato.

“Son muchos lo problemas de personal que arrastra Algesa y que hemos venido denunciando en reiteradas ocasiones por CCOO, volvemos a tender la mano para que seamos capaces de alcanzar un acuerdo que dé respuesta a los anhelos de la plantilla en este terreno y esperamos que el alcalde tome cartas en el asunto y ordene lo necesario que acometer el necesario proceso negociador”, ha valorado el responable comarcal de CCOO del Hábitat, Miguel Páramo.