CCOO convoca una concentración de técnicos sanitarios en el hospital de Algeciras por su reclasificación profesional

Una concentración de los técnicos sanitarios en el Hospital Punta de Europa.

La sección sindical de CCOO en el Hospital Universitario Punta Europa ha convocado una concentración del personal técnico sanitario para el próximo miércoles, 26 de noviembre, a partir de las 13:30, en la entrada del centro.

Con esta movilización, el sindicato reclama el cumplimiento del Acuerdo para una Administración del Siglo XXI, y en particular, la reclasificación profesional de este colectivo: los técnicos superiores deben integrarse en el Grupo B y los técnicos medios en el C1, tal como establece el Estatuto Básico del Empleado Público.

“La oposición del Ministerio de Hacienda es injustificada, y por ello hemos presentado una demanda ante la Audiencia Nacional para garantizar que la administración cumpla lo firmado”, afirmó Juan Manuel Banítez, delegado sindical de CCOO en el Punta Europa.

CCOO recordó que la movilización del 1 de octubre, con miles de profesionales en las calles, contribuyó a desbloquear la negociación del Estatuto Marco, donde el sindicato defiende mejoras como el reconocimiento profesional y la regulación adecuada de la jornada laboral.

El sindicato también impulsa el proceso para que los técnicos superiores sanitarios puedan acceder a titulaciones universitarias, con el respaldo ya registrado del Ministerio de Sanidad.

“Rechazamos las actuaciones corporativas que dividen al colectivo y reafirmamos nuestro compromiso con una estrategia basada en hechos: negociación, movilización y acción jurídica. Lideraremos todas las iniciativas necesarias hasta lograr el cumplimiento íntegro del acuerdo y la dignificación profesional de los Técnicos Sanitarios”, concluyó Banítez.