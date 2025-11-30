'El Cascanueces', el Comandante Lara y Javier Rubial, en la amplia oferta cultural de Algeciras para la semana entrante

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras ha diseñado un amplio programa de actividades culturales para la próxima semana, que se desarrollarán en distintos espacios municipales, ofreciendo a vecinos y visitantes una amplia variedad de propuestas artísticas.

Las actividades comenzarán este lunes, 1 de diciembre, a las 19:00, en el Centro Documental “José Luis Cano”, con la presentación del libro Un porvenir vacío, del escritor Francisco García Corral. El acto contará con la intervención del también escritor Juan Emilio Ríos Vera y el acompañamiento musical del cantautor Manolo Báez.

El miércoles, 3 de diciembre, a las 12:00, el Teatro Florida acogerá la representación teatral La ventana de Dinorah, a cargo de la compañía Apadis Bambalinas, una propuesta que promete acercar al público al teatro inclusivo.

El jueves, 4 de diciembre, se celebrarán dos inauguraciones artísticas. A las 11:00, el Centro de Interpretación Paco de Lucía abrirá la exposición Entre dos aguas, del artista Antonio Jesús Pérez García. Posteriormente, a las 12:30, el Centro Documental “José Luis Cano” será escenario de la inauguración de la muestra Regala emoción, compra arte, organizada por la Asociación Recrearte, con obras de Carlos Soto, Ana Pérez, Miranda, Marga Guinea, Isabel Granados, Santos Álvarez León, Esther Rubio y Garciángel.

Ya el sábado, 6 de diciembre, el Teatro Florida ofrecerá doble sesión del espectáculo humorístico Viaje con nosotros, de Comandante Lara & Cía, con funciones a las 17:30 y 20:30. Ese mismo día, a las 19:00, el Centro de Interpretación Paco de Lucía acogerá el concierto del músico Javier Ruibal, completando así una jornada de música y humor para todos los públicos.

Finalmente, el domingo 7 de diciembre, a las 18:00, el Teatro Florida será escenario de la representación del clásico ballet El Cascanueces, interpretado por la International Ballet Company, un cierre de semana que acercará la danza clásica a la ciudad.

Además de estas actividades, los amantes del arte podrán visitar las exposiciones permanentes Zodíaco, del pintor Guillermo Pérez-Villalta, y las muestras Si te dieran alas y Maldita valla, de Blanca Orozco, en el Museo Municipal de Algeciras. También se encuentra abierta la exposición temporal Imágenes del Estrecho, perteneciente a la colección de Antonio Viñas de Roa, en el Museo de la Navegación, ubicado en la Capilla del Cristo de la Alameda.