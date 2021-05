La campaña de la Policía Local de Algeciras sobre perros potencialmente peligrosos se salda con 14 denuncias

La campaña de controles sobre perros potencialmente peligrosos (PPP) que ha desarrollado durante los últimos días la Policía Local de Algeciras se ha saldado con 14 denuncias. El teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, ha explicado que el objetivo de la campaña ha sido comprobar que tanto la persona que porte al animal como el propio perro contaran con toda la documentación en regla y cumplieran las medidas de seguridad establecidas al respecto.

Del total de las denuncias, el 42% (seis) han sido interpuestas por no llevar el animal el bozal obligatorio; el 21% (tres) por no contar con una correa que reuniese los requisitos exigidos y el resto, por no acreditar el seguro de responsabilidad civil obligatorio, no estar en posesión de la licencia de perro potencialmente peligroso o no llevar la cartilla de vacunación e identificación del can.

Dentro de las actuaciones realizadas, gracias a la colaboración ciudadana recibida a través de las redes sociales, la Policía Local intervino en una vivienda de la Carretera Vieja de Los Barrios donde se encontraba un animal de estas características, que aprovechaba un agujero existente en la valla que rodeaba la casa para escaparse, lo que causaba temor entre los viandantes, por lo que denunciaron al propietario y le instaron a cumplir con las medidas de seguridad.

Jacinto Muñoz ha señalado que la campaña “ha dado sus frutos y consideramos los resultados muy positivos, puesto que también se ha facilitado información a las personas que la han solicitado sobre esta cuestión, especialmente, sobre el mantenimiento de la consideración de PPP en el ordenamiento legal”.