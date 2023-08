La campaña 'Disfruta Responsable' llama a un uso responsable de las motos de agua en la playa de Getares

La proliferación en el litoral sur de Algeciras, entre las zonas de la playa de Getares y la Ballenera, de usuarios conduciendo motos de agua de forma temeraria ha elevado el tono de protesta de los bañistas y veraneantes. Estas quejas han llegado a la iniciativa Disfruta Responsable, que pide respetar las normas existentes para asegurar una buena convivencia entre todas las personas que disfrutan del espacio.

"Pedimos a los usuarios de la zona de Getares que respeten las normas, no solo para asegurar la convivencia en el mar, sino porque, si no nos esforzamos, puede llevar a que las autoridades limiten el uso de las motos de agua o, incluso, las prohíban", manifiesta a Europa Sur el coordinador de la campaña Disfruta Responsable, José Luis Fayos, quien asegura que, una vez han tenido constancia de la situación en el litoral algecireño, darán parte a las autoridades para ayudar a controlarla. "En algunas zonas del país ya se ha limitado por otros motivos como los medioambientales, y que no se extienda está en manos de todos nosotros", añade.

La iniciativa nace de la unión de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas junto SEA-DOO y marcas de gran relevancia como Yamaha o BRP. Su objetivo es favorecen una mejor cohabitación del entorno marino entre los usuarios de las motos de agua y el resto de bañistas o veraneantes que disfrutan en barcos de recreo.

"Últimamente ha aumentado la presencia de las motos de agua en los litorales españoles y se producen dificultades en la convivencia, porque son vehículos que invitan a ir rápido o hacer piruetas, por eso perseguimos hacer una promoción del uso responsable y seguro", detalla Fayos sobre la iniciativa.

Desde la Capitanía Marítima de Algeciras se ha trasladado a la Guardia Civil la necesidad de reforzar la presencia de agentes en la zona de Getares para poder actuar en caso de que se produzcan quejas de los usuarios o se observe alguna conducta que contravenga las normativas.

Las sanciones económicas por comportamientos fuera de las normas a bordo de una moto de agua, según analiza Fayos, pueden ir "desde centenares a miles de euros, según el caso, pudiendo incluso suponer la incautación de la moto o la retirada de la licencia de navegación". Las infracciones más habituales son: velocidad inadecuada en la entrada o salida de canales balizados, entrar en zonas balizadas, navegar cerca de embarcaciones o bañistas, no disponer de chaleco salvavidas o usar escapes libres -solo permitidos en competición-.

Poder usar una moto de agua es tan sencillo como alquilar una en un establecimiento que se dedique a esta actividad o participar en circuitos y excursiones, sin necesidad de mayores permisos por parte del usuario. Es por ello que uno de los objetivos de Disfruta Responsable es que estas bases de alquiler se rijan de forma estricta a las normas y velen por su correspondiente cumplimento. "En última instancia, hay que recordar que los que se suben a las motos son personas, y si no cumplen es su culpa", concreta el portavoz.

El perfil del infractor con las motos de agua, de acuerdo con Fayos, es el de una persona con tendencia a no respetar las normas también cuando conduce un vehículo rodado en carretera, bien sea coche, motocicleta o bicicleta. "Por suerte no son la mayoría de los usuarios", puntualiza el portavoz de Disfruta Responsable.