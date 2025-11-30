La calle Velero de Algeciras, sin suministro de agua al menos hasta las 17:00

La empresa municipal de aguas Emalgesa de Algeciras ha informado que, debido a una rotura en la conducción de fibrocemento de 150 mm ubicada en la calle Velero, el suministro de agua en dicha calle permanecerá interrumpido durante la jornada.

Según la previsión de la compañía, si los trabajos de reparación transcurren según lo esperado, el servicio podrá restablecerse aproximadamente a las 17:00 horas.

Emalgesa lamenta las molestias que esta incidencia pueda causar a los vecinos y asegura que se están empleando todos los medios disponibles para llevar a cabo la reparación lo antes posible.

La empresa recuerda que, ante cualquier emergencia relacionada con el suministro de agua, los ciudadanos pueden comunicarse con el Centro de Atención al Cliente (CAC) disponible las 24 horas en el teléfono 900 810 132.