Se busca a los dos sicarios que ejecutaron a tiros a un vecino de Algeciras en un callejón de Ceuta

La Policía Nacional mantiene abierta una intensa búsqueda a ambos lados del estrecho de Gibraltar para localizar a dos presuntos sicarios que, según las primeras pesquisas, ejecutaron a tiros a un joven de entre 25 y 30 años residente en Algeciras durante la madrugada de este miércoles en la barriada del Príncipe, en Ceuta.

Los hechos se produjeron en la zona conocida como El Ángulo, en la conflictiva barriada del Príncipe, donde los investigadores sitúan el escenario de un ataque directo contra la víctima. De acuerdo con fuentes próximas a la investigación, los dos pistoleros, que actuaban con pasamontañas, sabían perfectamente a quién se dirigían los disparos, lo que refuerza la hipótesis de un ataque planificado y descarta, por el momento, que el joven fuera víctima de un fuego cruzado o de un tiroteo accidental.

Según las primeras reconstrucciones del suceso, los autores sorprendieron al joven en uno de los callejones de la barriada y abrieron fuego en varias ocasiones. Al menos tres de los disparos impactaron en distintas partes del cuerpo de la víctima, dejándolo gravemente herido en el suelo.

El joven fue trasladado con vida en un vehículo particular hasta el Hospital Universitario de Ceuta. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal sanitario, falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

Cuando llegó al centro hospitalario, los sanitarios y agentes comprobaron que la víctima portaba un arma de fuego, que estaba montada y con un cartucho en la recámara. El arma fue intervenida por los agentes y entregada posteriormente a la Policía Local.

La Policía Nacional continúa recabando pruebas y testimonios para identificar y detener a los autores de los disparos, mientras intenta esclarecer el móvil de un crimen que apunta, según las primeras hipótesis, a un ataque dirigido y ejecutado con precisión

Los primeros en llegar al lugar del tiroteo fueron agentes de la Unidad de Intervención Rápida (UIR) de la Policía Local, alertados por los vecinos tras escuchar varias detonaciones. En el punto donde se produjeron los disparos localizaron varias vainas de proyectiles en la calzada y manchas de sangre en un callejón cercano, por lo que la zona fue acordonada hasta la llegada de la Policía Nacional, que asumió la investigación.

Testigos presenciales han señalado a los investigadores que al menos dos encapuchados participaron en el ataque, lo que coincide con los indicios recabados en el lugar. Los agentes también analizan unos disparos detectados en la fachada de una vivienda próxima, que podrían estar relacionados con el mismo suceso.

El fallecido es natural de Ceuta pero residente en Algeciras, y por el momento se desconoce por qué se encontraba en la ciudad autónoma en el momento del ataque.