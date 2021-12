La brigada de mantenimiento de colegios de Algeciras, premiada con el Gordo de la Lotería de Navidad

El pasado 14 de noviembre, los aficionados del Algeciras Club de Fútbol se llevaron un disgusto cuando su equipo perdió por 2-0 en Valdebebas ante el Castilla. Pero uno de los algeciristas que se desplazó para asistir al partido no sabía que aquel viaje desafortunado le terminaría por reportar una enorme alegría. A él y a sus ocho compañeros de trabajo, que se repartirán el premio de un décimo del Gordo de la Lotería de Navidad que este algecireño adquirió en Madrid aquel día.

El que se encargó de comprar el boleto es el funcionario municipal José Ángel Hernández, jefe de la brigada de mantenimiento de colegios formada por trabajadores de Algesa. Este miércoles se han reunido los nueve entre botellas de champán y abrazos en un restaurante de la ciudad en torno a un número: el 86.148. "Es una alegría enorme, sobre todo porque nos ha tocado a todos los compañeros", ha explicado Hernández, que recuerda que estuvo en Madrid dos semanas antes del partido por otro motivo pero entonces se le olvidó comprar el décimo.

"Luego, cuando fui a ver al Algeciras, algunos compañeros me hicieron hincapié en que no se me olvidara y en una administración pequeña de la estación de Atocha lo compré y hasta esta mañana que nos hemos llevado la sorpresa", relata. En ese establecimiento que eligió por suerte el algecirista se han vendido 130 de las 172 series del Gordo de la Lotería de Navidad -130 billetes-, del número 86148. Es decir, ha repartido 516 millones de euros en el sorteo de este año. El dueño actual no es el mismo al que José Ángel Hernández le compró el boleto. El de ahora es nuevo.

También en Madrid, otra administración en la calle Toledo -número 143- ha vendido una serie del premio mayor que los niños de San Ildefonso han cantado a las 12:12 durante el Sorteo Extraordinario desde el Teatro Real. También se han vendido décimos en Cantabria y Canarias.

Los ocho trabajadores de Algesa y su jefe han estado echando cálculos sobre cuánto les ha tocado. "Pensamos que unos 36.500 o 37.000 después de impuestos, pero mañana iremos al banco y ya veremos. Lo que sea, bienvenido será", exclama el afortunado funcionario municipal de Algeciras.