Los bomberos de Algeciras se forman en rescates ante inundaciones

Ahora que llegan las lluvias, las borrascas y otros fenómenos climatológicos, toca estar al día y preparados ante las posibles incidencias. Algeciras se ha convertido en escenario de un un curso para el personal del servicio de bomberos del parque, impartido por el Servicio de SAEL Formación de la Diputación de Cádiz. La formación trata sobre la intervención de este cuerpo en inundaciones y aguas interiores en movimiento.

Se trata de un curso dividido en tres jornadas y con una carga lectiva total de 24 horas presenciales, con el objetivo de la adquisición de conocimientos, tanto teóricos como prácticos, relativos al uso y correcta utilización de los materiales y equipos para desarrollar adecuadamente las técnicas de intervención en inundaciones. Entre los contenidos figuran los riesgos inherentes del agua, el equipo personal, la evaluación de riesgos, gestión de incidentes, consideraciones médicas, búsqueda en aguas poco profundas, natación, autorrescate y manejo de embarcaciones a remo, entre otras cuestiones.

SAEL Formación es la sección de formación especializada del Servicio de Asistencia a las Entidades Locales (SAEL) de la Diputación de Cádiz. Su objetivo es ofrecer formación continua, cursos y plataformas de conocimiento para el personal de los ayuntamientos y otras entidades locales de la provincia. Esto incluye desde la formación jurídica-económica y administrativa hasta el desarrollo de habilidades para policías locales.

Un ejercicio práctico durante la formación de los bomberos en Algeciras.

A la apertura del curso ha asistido el diputado de Asistencia a Municipios, responsable del SAEL (Servicio de Asistencia a Entidades Locales), Antonio Aragón; el presidente del Consorcio de Bomberos, José Ortiz; y la delegada de Atención Ciudadana, Atención al Mayor, Vivienda, Protección Civil y Servicio contra Incendio del Ayuntamiento de Algeciras, Patricia Bueno.