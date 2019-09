¿Bicis y patinetes compartidos en Algeciras?

Algeciras podría sumarse a medio plazo a la revolución de la movilidad personal que han supuesto los sistemas de bicicletas y patinetes eléctricos compartidos que opera en algunas de las principales ciudades de España. Una empresa va a hacer un estudio de la zona para valorar la implantación de este servicio.

Varias capitales españolas (Madrid, Málaga, Valencia, Zaragoza y otras) ofrecen ya servicios de patinetes eléctricos compartidos a cargo de varias empresas. La oferta es similar en todas ellas: el desbloqueo de los patinetes repartidos por las ciudades cuesta un euro y 15 céntimos cada minuto de uso. Todo se gestiona a través de una aplicación móvil, que es la que localiza el patinete más próximo, autoriza el desbloqueo y a través de la que se realiza el pago de la tarifa una vez acabado el viaje.

"Es un modelo de movilidad que está imperando", destaca el alcalde, José Ignacio Landaluce, "y es cuestión de tiempo que llegue a Algeciras". Mientras que el uso de bicicletas no ha parecido tener éxito posiblemente por la orografía, esta no supondría un problema en el caso de los medios eléctricos. No lo ha supuesto para una de las empresas que acude a la próxima Semana de la Movilidad, que según explica la concejal delegada de Fomento Económico y Empleo, Montserrat Barroso, quiere aprovechar su estancia en Algeciras para estudiar el mercado.