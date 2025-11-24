El Belén Viviente de Pelayo se inaugura el 29 de noviembre con más artesanía, un molino y una bodega: horarios y días de visita

Los vecinos del núcleo algecireño de Pelayo se preparan para dar vida un año más al tradicional Belén Viviente, que se inaugurará el próximo sábado 29 de noviembre. La representación se podrá visitar los días 29 y 30 de noviembre, así como 6, 7, 8, 13 y 14 de diciembre, en horario de 11:00 a 14:00. Las visitas de tarde se realizarán únicamente los sábados, de 15:30 a 17:30. Además, el 10 de diciembre habrá una jornada extraordinaria destinada a la visita de los centros de Participación Activa de Mayores y de distintos centros educativos de la ciudad.

Esta edición incorpora diversas novedades, entre ellas una bodega donde se deleitará con el vino de Pelayo, gracias a la colaboración de El Corte Inglés, la ampliación hasta 30 puestos artesanales y la incorporación de un nuevo molino, elementos que contribuyen a enriquecer la ambientación tradicional del Belén.

La presidenta de la Asociación de Vecinos Don Pelayo, Maribel Oliva, ha destacado este lunes el trabajo y la ilusión de los vecinos que encarnan a María, José y el Niño Jesús, así como la colaboración de todas las delegaciones municipales que hacen posible esta iniciativa: Alcaldía, Comunicación e Imagen, Feria y Fiestas, Participación Ciudadana, Policía Local, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Limpieza, Parques y Jardines, Atención al Mayor y Educación.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, reconoció la dedicación de los vecinos y su contribución a mantener viva esta seña de identidad de la ciudad. “Se acerca una nueva edición de uno de los grandes clásicos de la Navidad, una iniciativa que nace del compromiso y la ilusión de los vecinos de Pelayo. Esta representación se ha convertido en una auténtica seña de identidad de Algeciras, gracias al intenso trabajo desarrollado durante meses”.