Algeciras se llena de baile y música con el Encuentro de Swing del Estrecho

El IV Encuentro de Swing del Estrecho se ha vivido con mucha intensidad en Algeciras este viernes con más de 230 personas de Andalucía y Madrid disfrutando de la música y el baile en el Campo de Gibraltar.

Después de la inauguración el jueves con un baile social de bienvenida en el Café Central, la Plaza Alta se ha llenado este viernes por la tarde con un 'clandestino', un encuentro callejero con baile y música. Después, todos los participantes han recorrido las calles céntricas de la ciudad con un pasacalles rumbo al Parque María Cristina, todo ello acompañados de la Madrid Hot Jazz Band. Allí, se ha celebrado un concierto a cargo de Professor Cunningham & His Old School y la noche ha terminado con una fiesta exclusiva para los inscritos en el evento en la Sala Riviera, amenizada con la música seleccionada por DJ Kingtana.

Este sábado 1 de julio, como propuesta complementaria, los asistentes al encuentro podrán conocer los puntos claves de la vida de Paco de Lucía con un recorrido por la ruta del guitarrista algecireño. También por la mañana tendrá lugar la presentación del libro Swinging or nothing de Toni Barea. El profesor introducirá a los asistentes a la charla, a través de la historia, en los orígenes del Jazz. Las actividades continúan con un "Picnic Swing", amenizado con la música de la Madrid Hot Jazz Band.

En el Hotel Reina Cristina, a las 21:00, llega uno de los momentos más esperados, una cena y fiesta en la que se podrá disfrutar de la música de Swing Mostaza, Madrid Hot Jazz Band y Professor Cunningham & His Old School.

La última jornada, la del domingo, arrancará con la tradicional Pool Party, también en el hotel, con música a cargo de DJ Kintana y con un taller de baile para aprender los pasos del Shim Sham caribeño impartido por Belén Barroso. La fiesta continúa tras la degustación de paella con la música de Comarca Swing Band y Madrid Hot Jazz Band. Urbana Ruiz se encargará de cerrar la gran cita con un taller de risoterapia.

Todos estos eventos están organizado por la Comarca del Swing, una asociación sin ánimo de lucro con más de un centenar de socios para quienes los bailes Lindy Hop, Jive, Charleston, Balboa..., todos ellos pertenecientes al mundo de la música Swing, representan una forma de expresión y, un modo de vida basado en la felicidad, una familia capitaneada desde 2015 por los profesores Belén Barroso y Toni Barea.