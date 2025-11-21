El Ayuntamiento de Algeciras ejecutará el derribo subsidiario del edificio Escalinata

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras ha acordado este viernes declarar caducada la licencia de demolición concedida en enero a la comunidad de propietarios del edificio Escalinata, inmueble en estado ruinoso desde hace más de dos décadas.

La decisión llega después de que los propietarios no hayan podido iniciar las obras dentro del plazo establecido —dos meses desde la concesión de la licencia—, un proceso que se ha mantenido en un limbo administrativo desde marzo pese a varios intentos de desbloqueo por parte de los vecinos.

El Ayuntamiento ha indicado que ya ha activado el procedimiento para llevar a cabo el derribo por ejecución subsidiaria, lo que significa que será la Administración la que acometa la demolición, mientras que los propietarios deberán asumir posteriormente el coste.

Como informó Europa Sur el pasado 6 de noviembre, la comunidad de propietarios llevaba meses solicitando al Ayuntamiento que asumiera directamente la demolición o que expropiara el bloque para poder cerrar definitivamente el conflicto. Los vecinos remitieron al menos tres escritos este año al Consistorio alertando de las dificultades encontradas para cumplir con la licencia.

La comunidad de propietarios informó de que la empresa con la que firmaron inicialmente el contrato de demolición, Grupo Plaza, aumentó el presupuesto hasta más de 122.000 euros, muy por encima de los 80.000 que tenían estimados y de la indemnización recibida tras el litigio por el aparcamiento Escalinata. La comunidad, compuesta en gran parte por personas mayores, asegura que no ha logrado encontrar ninguna empresa alternativa dispuesta a asumir la obra. El plan B —vender el bloque a un promotor para que este ejecutara el derribo descontando el importe del suelo— tampoco prosperó.

Pese a estas advertencias, los propietarios afirman que no recibieron respuesta municipal, lo que dejó la operación de demolición en punto muerto hasta la decisión adoptada ahora.

Un problema enquistado desde hace más de 20 años

El edificio Escalinata fue desalojado en 2003 debido a los graves daños estructurales causados durante la construcción del aparcamiento subterráneo homónimo, declarado ilegal en 2004 y demolido el pasado año. Desde 2007 el bloque está declarado en ruinas y pendiente de derribo, con varios intentos fallidos para ejecutar la demolición.

La caducidad de la licencia supone ahora un giro en la gestión municipal del caso: el Ayuntamiento toma el control directo y avanza hacia la ejecución subsidiaria, una vía que permitiría finalmente eliminar un inmueble degradado que lleva más de dos décadas siendo un símbolo de la larga controversia urbanística del centro de Algeciras.