El Ayuntamiento de Algeciras tacha de "dudosos" los informes del PSOE sobre los árboles del María Cristina

El delegado de Parques y Jardines en el Ayuntamiento de Algeciras, Ángel Martínez, ha lamentado la actitud del PSOE sobre la reforma del parque María Cristina tras hacer pública una reunión con expertos en botánica que avalan que no es necesario talar árboles. El proyecto del equipo de gobierno recoge la retirada de una veintena de ellos por su "mal estado y peligro de caídas".

"El PSOE está usando políticamente el proyecto de regeneración del parque María Cristina para atacar proyectos importantes para la ciudad de Algeciras. Resulta llamativo que frente a los informes emitidos por los técnicos municipales, tras analizar de forma exhaustiva el estado del parque, se prime el realizado por cargos políticos relacionados con el Partido Socialista, los cuales, además, no han visitado el recinto recientemente. Llama la atención un informe tan contundente sin comprobar el estado de los árboles más allá de la realización de una videoconferencia”, indica Martínez.

“No es que sea ridículo, es que resulta cuanto menos irresponsable este informe. Dentro del currículum de los expertos falta decir que nunca trajeron nada bueno a nuestra ciudad con la cantidad de cargos que han ocupado dentro de un PSOE que gobernó en Andalucía durante tanto tiempo”, expresa Martínez, que a su vez acusa a los socialistas algecireños de "mentir, manipular y engañar, riéndose una vez más de los ciudadanos utilizando una videoconferencia como base de un informe pericial”.

“Esa es la diferencia entre este equipo de gobierno y la oposición destructiva que está haciendo el Partido Socialista, que una vez más falta al respeto de los técnicos municipales implicados en el proyecto para intentar atacar y frenar el proyecto del parque María Cristina”, explica el edil.

"No vamos a permitir que pongan en duda y mareen a la ciudadanía con información sesgada, partidista y sin fundamento, contraviniendo informes oficiales avalados por la Junta de Andalucía, por lo que pedimos seriedad, rigor y respeto a los vecinos de Algeciras que no merecen que un asunto tan importante para la ciudad sea utilizado en beneficio de unas siglas, divididas, enfrentadas y que no creen en el potencial de nuestra ciudad", sentencia Martínez, que ofrece transparencia para todos los que deseen conocer de primera mano el proyecto de regeneración del Parque María Cristina, ya que “este proyecto se puede consultar al completo en la web del Ayuntamiento, con lo cual cualquier ciudadano puede acceder al documento”.