El Ayuntamiento de Algeciras responde a las quejas por la limpieza en la Bajadilla y actúa en la zona de Los Arcos

La Delegación de Limpieza del Ayuntamiento de Algeciras ha emitido un comunicado en el que informa sobre las actuaciones llevadas a cabo en la urbanización Los Arcos, en La Bajadilla, tras la reciente publicación en este periódico de quejas vecinales por el estado de suciedad y la falta de mantenimiento en la zona.

Según el consistorio, a primera hora de esta maañana dos operarios de la empresa municipal Algesa estaban trabajando en la barriada, donde se han desarrollado tareas de impieza en varias áreas. Además, se han desplazado otros dos trabajadores para intervenir de forma específica en la zona mencionada, a la altura de Los Arcos. Está previsto que en la tarde actúe un vehículo hidrolimpiador para completar las labores.

El Ayuntamiento señala también que en los últimos días se han retirado de las calles diversos enseres abandonados, incluidos electrodomésticos de gran tamaño, cumpliendo así con otra de las quejas trasladadas por los vecinos a esta redacción. La Delegación de Limpieza afirma que estas intervenciones se han realizado de manera inmediata tras recibir información sobre la situación en el barrio.