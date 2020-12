El Ayuntamiento de Algeciras critica las alegaciones del PSOE a las ordenanzas fiscales de 2021

La concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Algeciras, María Solanes, ha criticado las alegaciones que presentará el PSOE a las ordenanzas fiscales de 2021 y acusa a los socialistas de "lastrar todo lo que representa desarrollo y bienestar futuro para la ciudad".

El PSOE propone una revisión del callejero fiscal para rebajar el Impuesto de Actividades Económicas en aquellas zonas que han perdido vida comercial y una exención temporal de la tasa de ocupación de la vía pública. "Quieren obligar a este equipo de gobierno a aplicar medidas que ellos no fueron capaces de poner en marcha, porque nunca han querido trabajar por y para el bienestar de los algecireños”, ha recalcado Solanes.

Para la edil, "una vez más, el PSOE llega tarde, y más en su intento de querer, ahora, estar al lado de los comerciantes, un sector al que este Ayuntamiento está ayudando desde que comenzó a gobernar José Ignacio Landaluce y que se ha redoblado durante este tiempo de pandemia por el que estamos atravesando, algo que reconocen y agradecen las propias organizaciones empresariales".

La concejal de Hacienda recuerda que el equipo de gobierno ha adoptado medidas, como la devolución de cantidades pagadas por tasas de ocupación de la vía pública "con una cuantía que ha superado los 500.000 euros", la bonificación de un 30% en la tasa de sillas y mesas durante el periodo en el que permanecieron cerrados los locales hosteleros y que "se siguen estudiando otras bonificaciones fiscales que beneficien al comercio y la hostelería".

"Somos los primeros que queremos que no haya establecimientos cerrados no solo en el centro, sino en cualquier parte de la ciudad, pero hay cuestiones que se escapan de las competencias municipales y querer hacer que las mismas recaigan sobre el Ayuntamiento es de una torpeza política sin precedentes. Lo que deberían hacer es preocuparse para que su Gobierno central pusiese en marcha mecanismos que ayudasen a estas empresas, y no obligar a que todo repercuta sobre las entidades locales", critica Solanes.

“Estos señores no pueden darnos lecciones de nada, y mucho menos de gestión económica, de apoyo a los sectores más desfavorecidos. Pero es más: en su obstinación por intentar perjudicar la acción de este gobierno municipal se dedican en cuerpo y alma a torpedear, con escaso éxito, todo lo que es bueno para Algeciras, como su oposición frontal a la obra de los colectores, tan necesaria para la seguridad de miles de personas. También se están oponiendo a la recuperación del edificio del antiguo Gobierno Militar, y así siguen”, enumera Solanes.

Para la edil, el PSOE “ha sido el único partido representado en la corporación que no ha querido aportar nada a los presupuestos para el año que viene, siendo los más participativos que hemos tenido nunca. No han querido hacernos llegar propuesta alguna para incluir partidas que beneficiasen a la ciudadanía, por lo que habría que preguntarles de nuevo si realmente ese es el modelo de hacer política que quieren seguir ejerciendo, el de la negatividad y la zancadilla a todo lo que suene a bueno para Algeciras”.