Una avería deja sin agua a la mayoría de los vecinos del Rinconcillo y San José Artesano

Buena parte de los vecinos de las barriadas del Rinconcillo y San José Artesano, en Algeciras, han amanecido este domingo sin agua por una avería. Emalgesa ha informado que se trata de "una avería importante en la red de agua potable" que afecta a la práctica totalidad de las dos barriadas. La rotura se ha producido en la carretera del Rinconcillo, a la altura del IES Torrealmirante.

Los servicios de guardia de Emalgesa han explicado que trabajan en la reparación desde primera hora de la mañana y que tienen prevista su resolución entre las tres y las cuatro de la tarde.

Emalgesa sostiene que ha procedido a dar suministro alternativo temporal desde el depósito de San Bernabé a la barriada del Rinconcillo, notando no obstante los vecinos una reducción en la presión y la dificultad de abastecimiento en las urbanizaciones más altas. Esta operación no es viable técnicamente para San José Artesano, donde se ha interrumpido el suministro, si bien muchos vecinos no lo percibirán las primeras horas al contar sus edificios con aljibes.

Emalgesa mantiene abierto su centro de atención telefónica para averías 24 horas en el 900810132.