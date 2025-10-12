La Autopista Ferroviaria Algeciras–Zaragoza avanza con el suministro de balasto para sus túneles clave

La autopista ferroviaria Algeciras–Zaragoza continúa dando pasos firmes hacia su consolidación como eje logístico entre el sur y el noreste peninsular. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) caba de publicar el pliego técnico para la contratación del suministro y transporte de 60.000 toneladas de balasto tipo “1”, destinado a reforzar la infraestructura en varios túneles y tramos críticos del corredor ferroviario.

El contrato, valorado en más de dos millones de euros (2.466.016,3 euros con IVA), contempla la extracción, lavado, transporte y acopio del balasto en zonas como Venta de Cárdenas, Las Correderas, Santa Elena, Vilches, Espeluy, Andújar y Montoro, entre Andalucía y Castilla-La Mancha. Se trata de puntos clave en el trazado ferroviario que conecta el Puerto de Algeciras con Zaragoza, facilitando el tránsito de mercancías por vía férrea y reduciendo la dependencia del transporte por carretera.

El balasto es el material pétreo que se coloca bajo las vías del tren para garantizar su estabilidad, drenaje y resistencia. En este caso, se exige un balasto de alta calidad (tipo 1), con un coeficiente de desgaste inferior al 14%, libre de amianto y conforme a las normas UNE-EN 13450. Su correcta instalación es esencial para soportar el paso de trenes de mercancías de gran tonelaje y alta frecuencia.

El transporte del material se realizará principalmente por carretera, y el adjudicatario deberá garantizar la conservación de caminos, accesos y zonas de acopio, además de instalar básculas de pesaje y sistemas de control de calidad.

Infraestructura estratégica

La autopista ferroviaria Algeciras–Zaragoza es uno de los proyectos más ambiciosos del sistema logístico español. Su objetivo es conectar el Puerto de Algeciras, uno de los más importantes del sur de Europa, con el nodo intermodal de Zaragoza, facilitando el tránsito de semirremolques por tren y reduciendo emisiones de CO₂.

Este contrato de balasto se suma a otras actuaciones en túneles, estaciones y plataformas, consolidando el avance físico de la infraestructura y preparando el terreno para su futura explotación comercial.