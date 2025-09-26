El Ateneo José Román de Algeciras, premio andaluz de Ateneos y Sociedad 2025

El Ateneo José Román de Algeciras se ha adjudicado el premio Ateneos y Sociedad 2025 que concede la Federación de Ateneos de Andalucía por su maratón anual en ayuda a artistas con problemas económicos.

El premio está dotado con 400 euros y trofeo y será entregado el próximo 18 de octubre a las 11:30 en la localidad cordobesa de Almodóvar del Río, donde se celebrará el XV Encuentro de Ateneos de Andalucía. Además, durante la jornada se entregarán los reconocimientos de Ateneístas de Honor a personalidades de gran prestigio como Vicente Amigo (guitarrista flamenco de proyección internacional), Salud Borrego (pionera en genética y diagnóstico de enfermedades raras), Rocío Márquez (referente del flamenco actual) y Sami Naïr (politólogo, filósofo, sociólogo y catedrático francés de origen argelino, especialista en movimientos migratorios y creador del concepto de codesarrollo). El Encuentro también concederá el reconocimiento de Ateneo de Honor a la histórica Librería Luque de Córdoba, un faro cultural desde 1919.

Este premio al Ateneo José Román coincide con el inicio de las actividades con motivo del 30 aniversario de la entidad cultural, con una consolidada trayectoria para enriquecer la oferta cultural y turística de Algeciras.