Las asociaciones de vecinos critican el concurso para dar nombre a las puertas del mercado de Algeciras

Delegación de Mercados por no haberla incluido en el concurso para dar nombre a La Federación de Asociaciones de Vecinos de Algeciras (FAVA) ha lamentado "el trato discriminatorio" que afirma haber recibido por parte de lapor no haberla incluido en el concurso para dar nombre a las Puertas del Ingeniero Torroja . Desde la Federación, se considera injusto que en el jurado del concurso no esté representado todo el movimiento vecinal algecireño.

"Al parecer, Sergio Pelayo, el delegado de Mercados, tiene mala memoria, pues no se ha acordado de la FAVA a pesar de estar oficialmente reconocida en el reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de Algeciras", afirma Rómulo Domínguez, presidente de la federación. "No obstante, esta situación no se va a quedar así, pues, en el caso de que no se incluya a ningún representante de la FAVA en el jurado de este concurso, esta Federación elevará este trato discriminatorio ante el Defensor del Pueblo Andaluz e incluso vamos a alegar e impugnar el jurado", argumentó Domínguez.

"No somos una Federación de postureo. Trabajamos día a día para defender a los algecireños, así como para defender nuestro derecho a un local para recibir a los mismos. Pero parece ser que para el Señor Pelayo somos invisibles pues, además de no contar con esta Federación para el jurado del concurso, tampoco ha movido un dedo como portavoz del grupo municipal de Ciudadanos para intentar ayudar a la FAVA a conseguir el local que merece", concluyó el presidente de la FAVA.