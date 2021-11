La Federación de Asociaciones de Vecinos de Algeciras rechaza el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Algeciras (FAVA), una de las dos federaciones vecinales de la ciudad, ha criticado el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento y afirma que estudia llevarlo a los tribunales de justicia para su anulación.

La asociación asegura que se lo ha advertido al ayuntamiento desde que tuvo conocimiento de su borrador, ya que el mismo, a su juicio, es un mero “copia y pega” del que en la actualidad tiene la Junta de Andalucía y, por lo tanto, "no refleja la realidad social de nuestra ciudad, deja poco espacio para que a través del mismo sea un verdadero canal de participación que beneficie a la ciudad y sus ciudadanos y es un mero documento carente de la validez para cuyo propósito se ha creado".

"Las advertencias verbales han sido siempre muy directas tanto al alcalde, José Ignacio Landaluce, como al Delegado de Participación Ciudadana, Jorge Juliá, sin que ninguno de ellos haya recogido las sugerencias para que este documento sea un verdadero instrumento para la participación ciudadana", explica FAVA, que ya ha cursado las "instrucciones pertinentes a un conocido bufete de abogados de Algeciras para que se preparen las pertinentes acciones judiciales para su anulación".

"Siempre vamos a defender los intereses de Algeciras y de sus ciudadanos, por lo que este nuevo reglamento no cumple con los objetivos para el que ha sido creado y no vamos a permitir que a Algeciras no se le dé el verdadero lugar que tiene que tener. El Ayuntamiento de Algeciras, con independencia de la formación política que lo gobierne, le ha de quedar muy claro que no vamos a permitir que se gestione de forma insuficiente por el bien de la ciudad”, manifiesta el presidente de FAVA, Rómulo Domínguez.

La Asociación afirma que la nota de prensa que el Ayuntamiento remitió y colgó en su página web el pasado 24 de octubre sobre la reunión mantenida para informar sobre el citado reglamento, "no refleja las críticas que sobre este documento se ha venido advirtiendo al consistorio algecireño por parte del presidente de la federación y que la misma, deja entrever, que FAVA apoya el documento, lo cual es totalmente contrario a la realidad".