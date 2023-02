El investigador algecireño Asier Unciti recibe agradecido una de las Banderas de Andalucía

El investigador algecireño Asier Unciti ha recibido este viernes una de las diez banderas de Andalucía que la delegación territorial de la Junta en Cádiz ha entregado este viernes en el teatro San Francisco de Vejer de la Frontera. Unciti no ha podido acudir al acto porque desarrolla su labor profesional en la Universidad de Edimburgo (Escocia) y ha expresado su agradecimiento a través de un vídeo. Su padres Luis fue el encargado de recoger el premio en su nombre.

Asier grabó un vídeo desde "el rincón más andaluz" de su casa, en Edimburgo, con un cuadro de la Plaza Alta a su espalda. "Quiero agradecer a la Junta de Andalucía y a todos los que me habéis apoyado durante todo este tiempo, especialmente desde Algeciras. Me da mucha pena no poder estar ahí para transmitir mi agradecimiento. Espero que mis padres y mis suegros puedan transmitirlo", afirmó.

"Es un reconocimiento a mi equipo de trabajo en los campos de la investigación en la ciencia y la salud. La investigación es una pasión, que te lleva a lugares insospechados, y a mí me llevó lejos de mi tierra, a Edimburgo. No solo a mí, también a mi compañera, con la que hemos formado una familia inusual, de andaluces edimburgueses", continuó.

"La ciencia es la herramienta con la que hemos desarrollado nuevas terapias que esperemos que un día puedan mejorar el tratamiento del cáncer, esa lacra que entra en todas las casas y que rompe tantas familias. Con este nuevo fármaco demostramos sus propiedades increíbles y este mismo verano ya comenzarán los estudios clínicos. Lo que viene es de color verde esperanza, como el de nuestra bandera de Andalucía", sentenció.

Su padre, Luis Unciti, excusó la presencia de Asier tras recoger el galardón y brindó el premio a todo el Campo de Gibraltar, "una zona que está muy necesitada de cosas de este tipo".

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, acompañado por la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, han presidido el acto institucional.

Antes de su inicio, Antonio Sanz reconocía “el ejemplo de gaditanos ilustres, hoy entregamos las banderas a gaditanos ejemplares, y especialmente a personas que son ejemplo en el compromiso social, en el trabajo diario".

A lo largo del acto, que ha tenido una duración de dos horas, y que fue presentado por el periodista de Canal Sur Fernando García, se fue conociendo la trayectoria de cada uno de los galardonados, que iba tomando la palabra tras la entrega de un diploma y una placa con la bandera andaluza.