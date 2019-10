Una asesora municipal del PP, vocal de la junta electoral de zona

La junta electoral provincial acaba de designar una nueva vocal no judicial para la junta de zona de Algeciras. La persona nombrada es una asesora del PP en el Ayuntamiento de Algeciras, Alejandra Maclanda, licenciada en Derecho y que trabaja en el gabinete de prensa.

El nombramiento llega a pesar de que desde la propia junta electoral de zona se había puesto en duda la compatibilidad del puesto de asesor de un partido político y vocal. El presidente había planteado una consulta a este respecto referente a la anterior vocal, Inés Cortés, cuando fue nombrada cargo de confianza del PP. No obstante, la consulta no llegó a contestarse, porque Cortés dimitió antes. Tras esa salida quedaba la vacante que ahora se cubre.

Las juntas electorales tienen la misión de velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica del Régimen Electoral. En el caso de las de zona, son las encargadas de resolver las quejas y reclamaciones que les lleguen a este respecto (fundamentalmente de unos partidos contra la actuación de otros), corregir las infracciones e imponer multas en caso necesario.

Las juntas de zona tienen tres vocales judiciales y dos no judiciales. Estos últimos, establece la ley, son propuestos “conjuntamente” por los representantes de las candidaturas presentadas en el distrito. Si los partidos no proponen a nadie, la junta provincial nombra a quien considere. En este caso no ha habido propuesta conjunta.