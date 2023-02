El asesinato del sacristán de Algeciras, posible causa de beatificación "por martirio"

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, ha asegurado en declaraciones a la agencia de noticias Servimedia que podría estudiarse la beatificación del sacristán asesinado en Algeciras, Diego Valencia, “por vía del martirio”, uno de los supuestos que la Iglesia contempla en el camino a los altares.

García Magán fue preguntado por si este caso podría equipararse al del abogado madrileño Ignacio Echeverría, ‘el héroe del monopatín’, asesinado en el puente de Londres en 2017 cuando salvó a varios viandantes de los terroristas golpeándolos con su monopatín y para cuya causa de beatificación se están recopilando testimonios. Sin embargo, en opinión del obispo, la muerte de Diego Valencia podría estudiarse ante una hipotética beatificación (uno de los muchos pasos previos a la canonización, y ser declarado santo) por la vía del martirio y no por la nueva vía abierta por el papa Francisco aplicable a Echeverría y que contempla “el ofrecimiento de la vida”.

“En el caso de Algeciras ahí hay un dato claro que es que este hombre ha sido asesinado por lo que se llama técnicamente odium fidei, en odio por la fe, porque (el atacante) parece ser que pensaba que (el sacristán) era el sacerdote y quería tener una acción contra el sacerdote”, dijo el también obispo auxiliar de Toledo.

“En el caso de Ignacio, el del monopatín”, indicó que responde mejor a la vía de “entregar la vida por otra persona” y hacerlo “por amor y caridad” porque “él, por defender en esos momentos a algunas personas que estaban allí con su monopatín, hizo un acto heroico”, “pero en este caso de Algeciras podría entrar más por vía de martirio porque lo que marca el carácter de martirio es que uno hubiera sido asesinado por odio a la fe”.

Con todo ello, García Magán recordó el concepto desarrollado por Francisco en la exhortación apostólica Gaudete et exsultate del “santo de la puerta de al lado”, que puede ser “un padre o una madre de familia” que “sin hacer nada extraordinario” ha entregado la vida por los demás “sacando adelante” a su familia e hijos, aunque sea una entrega “no cruenta”.

“En el caso de Ignacio ofreció su vida y expuso su vida por salvar a otro y él la perdió. Dice la frase del Evangelio que ‘nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos’, y él ofreció su vida”, resaltó.

El portavoz del Episcopado también se hizo eco que desde el Ministerio de Presidencia hicieron llegar sus condolencias al presidente de la CEE y a otros representantes eclesiales, pésame que transmitieron también líderes de otras confesiones religiosas, como la Comisión Islámica.

“Las generalizaciones, en este caso como en todos, no son ni objetivas ni buenas. Hemos vivido la semana pasada la trágica muerte en Algeciras de este sacristán, don Diego, y otras personas resultaron heridas. En la Conferencia Episcopal Española hemos dicho en nuestro comunicado que por la actuación de esta persona no podemos demonizar, no debemos demonizar a toda una comunidad, en este caso religiosa de otra fe, como son los musulmanes”, recordó.

También pidió que “ese mismo criterio” -porque “no podemos pensar” que una persona de fe islámica “es un asesino en potencia o un terrorista”- “hay que aplicarlo” al tema los abusos en el seno de la Iglesia. “El que haya abusado es un pederasta, es un delincuente porque ha hecho un delito y que lo pague, pero de ahí no podemos generalizar a que toda la Iglesia sea un ámbito de pederastia”, remarcó.